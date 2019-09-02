Петра Мамонова выписали из больницы

68-летний актер и музыкант Петр Мамонов выписан из больницы. В конце сентября ему должны сделать операцию на сердце, заявила ТАСС его жена Ольга Мамонова. «Его выписали, едем домой. Чувствует он себя, честно говоря, неважно»,— рассказала она.

Артиста госпитализировали 24 августа. Врачи диагностировали у него инфаркт миокарда. 26 августа ему сделали операцию.

Петр Мамонов известен своими ролями в фильмах «Игла», «Остров», «Царь», «Шапито-шоу». В конце 1980-х годов он создал рок-группу «Звуки Му», в составе которой продолжает давать концерты.