Петр Мамонов попал в реанимацию с инфарктом

68-летний актер и музыкант Петр Мамонов был госпитализирован с инфарктом в реанимацию в Москве, сообщается на его официальной странице в Facebook. «Все ближайшие концерты Петра Николаевича отменяются в связи с его тяжелым состоянием здоровья. Он сейчас с инфарктом в реанимации. Помолитесь о здоровье Петра»,— говорится в сообщении.
Жена господина Мамонова Ольга сообщила «Открытым медиа», что актер находится в Первой градской больнице, врачи диагностировали инфаркт миокарда.
Петр Мамонов известен своими ролями в фильмах «Игла», «Остров», «Царь», «Шапито-шоу». В конце 80-х годов создал рок-группы «Звуки Му», в составе которой продолжает давать концерты.
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