Немецкие социал-демократы вступают в предвыборную гонку

Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) — а значит, возможно, и стать будущим кандидатом в канцлеры в 2022 году. Впрочем, нынешние показатели популярности социал-демократов — традиционных партнеров России в Германии — свидетельствуют скорее не о шансах на победу на выборах, а о глубоком кризисе, который переживает некогда «народная партия». Такие же турбулентные времена настали и для традиционных партий в соседней Франции.

О том, что Олаф Шольц готов выступить кандидатом на пост председателя Социал-демократической партии Германии, первым сообщил популярнейший немецкий журнал Spiegel. «Тем самым дан старт гонке за посты в новом руководстве партии»,— пишет издание, сообщая, что этот вопрос поднимался в ходе телефонной беседы господина Шольца с трио политиков, которые сейчас временно руководят СДПГ (Малу Драйер, Мануэла Швезиг, Торстен Шэфер-Гюмбель). «Я не настолько самонадеян, чтобы думать, что я единственно верный кандидат. Но сейчас ситуация изменилась»,— объяснил господин Шольц свое решение в интервью воскресному изданию Bild am Sonntag. На протяжении минувшей недели вице-канцлер проводил неформальные консультации с однопартийцами.

Вместе с ним на пост председателя претендует еще дюжина человек, в том числе бывший замглавы МИД ФРГ Михаэль Рот, экс-кандидат в президенты страны Гезине Шван, вице-председатель партии Ральф Штегнер. До 1 сентября список кандидатов будет сформирован окончательно, а в октябре 430 тыс. членов партии проведут выборы нового лидера. Эту процедуру внутрипартийного голосования нельзя назвать рутинной. Вакантное место во главе СДПГ образовалось после того, как на майских выборах в Европарламент немецкие социал-демократы набрали всего 15,8% (потеряв более десяти пунктов) и в тот же день потерпели историческое поражение в Бремене, впервые за 70 лет утратив большинство в парламенте десятого по величине города страны. После этого глава партии Андреа Налес объявила сначала о досрочных выборах лидера фракции в Бундестаге (она совмещала обе должности), а затем о своем уходе в отставку и с руководящего поста. Сейчас популярность партии со 150-летней историей, входящей в нынешнюю правительственную коалицию, составляет всего 12%, вместо 43% еще в 2001 году. С начала прошлого года СДПГ потеряла 37 тыс. из 463 тыс. членов. И даже выборы нового председателя станут ударом по партии: заочное голосование по переписке обойдется в €1,7 млн.

Традиционно СДПГ и христианских демократов (блок ХДС/ХСС) в Германии называют «народными партиями» — многие десятилетия на этой дихотомии строилась политическая система ФРГ. «СДПГ уже никакая не народная партия — давно уже,— отмечает в интервью Deutsche Welle ведущий эксперт по немецким политическим партиям профессор Свободного университета Берлина Геро Нойгебауэр.— Нет охвата, который бы свидетельствовал, что партия представлена во всех релевантных общественных группах. Ее члены — это определенные круги общества. Не хватает нижнего среднего класса и просто представителей среднего класса. Возглавить федеральное правительство СДПГ уже давно не в состоянии». Этот кризис политолог объясняет чередой ошибок: недостаточная решительность руководства, слабая программа, отсутствие долгосрочной стратегии, нехватка свежих политических решений и харизматичных деятелей, просчеты в коммуникации. Новому руководству партии, которая была традиционным партнером Москвы в Германии, придется спасать ситуацию.

Впрочем, эта проблема характерна для социал-демократов не только в Германии. Популярность Всегреческого социалистического движения (ПАСОК) за два десятилетия рухнула с 44% до 8% — не помог даже ребрендинг. Итальянской Демпартии — с 43% до 18,7%. Французской Соцпартии — с 57% до 21%. На майских выборах в Европарламент французские социалисты набрали всего 6,2%. Немногим лучше — 8,2% — результат у их традиционного соперника, правоцентристской партии «Республиканцы». Их лидер Лоран Вокье также подал в отставку, и сейчас «Республиканцы», как и немецкие социал-демократы, готовятся к выборам руководства.

«Новому лидеру немецких социал-демократов предстоит трудная работа по возвращению партии былой популярности. Успех СДПГ будет зависеть от того, насколько партии получится достигнуть динамики "Зеленых" и правых популистов из "Альтернативы для Германии" (АдГ), а также обозначить свои отличия от партнеров по коалиции из ХДС. К этому, в частности, активно призывает молодежное крыло социал-демократов и его лидер Кевин Кюнерт, нередко выступающий с резонансными предложениями. Олаф Шольц по праву считается одним из главных политических тяжеловесов в СДПГ, хотя его готовность проводить в партии политику глубокого обновления пока вызывает вопросы»,— пояснил “Ъ” научный сотрудник Лаборатории анализа международных процессов МГИМО Артем Соколов. «Для России же, которая сохраняет традиционно хорошие отношения с наследниками Вилли Брандта, кризис СДПГ означает необходимость налаживать конструктивные отношения не только с "народными партиями", но и с другими политическими силами,— говорит эксперт,— и речь идет не только об АдГ, выступающей за нормализацию отношений с Москвой, но и о критически настроенных "Зеленых"».

Галина Дудина