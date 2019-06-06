Maersk создаст базу для fresh-продуктов

Датская компания Maersk — одна из крупнейших в мире по морским грузоперевозкам, в первую очередь контейнеров — инвестирует $30 млн в строительство первого этапа производственно-складского комплекса на юго-востоке Петербурга, который, по планам компании, будет введен в эксплуатацию в феврале 2020 года. Одним из якорных арендаторов станет дистрибутор бананов, ананасов и дынь Fyffes. Аналитики констатируют рост объемов контейнерного импорта сегмента fresh-продуктов и уверены, что у Maersk есть большой потенциал по развитию отношений с крупнейшими торговыми сетями России.

Вчера Maersk объявил о запуске строительства склада общей площадью 23,7 тыс. кв. м на территории индустриального парка «PNK Парк Софийская КАД» в 5 км от Кольцевой магистрали. Максимальная вместимость склада составит более 50 тыс. тонн, сообщили в компании. Он рассчитан на хранение продовольственных грузов и будет ориентирован как на импорт плодоовощных грузов в регионы РФ, так и на расширение продовольственного экспорта из страны, уточняют в Maersk.

Около 40% нового склада займет одна из крупнейших европейских фруктовых компаний Fyffes, а оставшиеся мощности будут доступны для других клиентов из сегмента свежих и замороженных продуктов, говорится в сообщении компании. Собеседник “Ъ” в Maersk также отмечает, что компания рассчитывает работать со всеми позициями скоропортящегося экспорта, в том числе с мясом и рыбой.

По данным Федеральной таможенной службы, в 2018 году Россия увеличила импорт бананов на 0,8% (до 1,557 млн тонн), цитрусовых — на 7,4% (до 1,682 млн тонн), яблок — на 13,5% (1,122 млн тонн) по сравнению с прошлым годом. При этом импорт мяса (без учета мяса птицы) снизился на 36,7% (до 409,2 тыс. тонн) к 2017 году, ввоз птицы сократился на 3,4% (до 221,7 тыс. тонн), а рыбы — снизился на 3,2% (до 407,2 тыс. тонн). По данным Maersk, с 2017 года Россия является вторым по величине импортером бананов в мире после США, опережая Германию.

Maersk также заявляет о готовности инвестировать во вторую очередь строительства, которая может появиться уже в 2021 году, но вложения не раскрывает. По словам представителя компании, фрукты импортируются из Южной Америки, ЮАР и Марокко.

По словам генерального директора «Infoline-аналитика» Михаила Бурмистрова, Maersk понимает, что, не развивая инфраструктуру работы со скоропортящимся грузом, компания упускает объемы растущего контейнерного импорта fresh-продуктов. Выход Maersk на этот рынок может составить конкуренцию российским операторам, уверен он. Крупнейшие торговые сети активно развивают прямой импорт овощей и фруктов, и у Maersk есть большой потенциал по развитию отношений с ними, считает эксперт. Он отмечает, что в Россию из ЮАР импортируются грейпфруты, а из Марокко — мандарины.

Яна Войцеховская