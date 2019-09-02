Производители электроники оценили ущерб от торговых войн США и Китая в $10 млрд

С июля 2018 года увеличение пошлин со стороны Китая и США стоили индустрии бытовой электроники $10 млрд, сообщил глава Ассоциации потребительских технологий Гари Шапиро. Ассоциация представляет более 2,2 тыс. компаний в США, включая Apple и LG.

«Американцы уже и так приготовились к тому, что подарки к Рождеству им обойдутся дороже. Сейчас же решение президента снова поднять пошлины означает еще большую боль для американского бизнеса, рабочих и семей»,— прокомментировал очередное повышение тарифов на китайский импорт глава Ассоциации. По его словам, как минимум $1 млрд от всей суммы, потерянной за год, пришлись на связанную с 5G-сетями продукцию.

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Согласно оценкам экспертов Ассоциации, новое повышение пошлины на китайский импорт до 15%, вступившее в силу 1 сентября, будет стоить дополнительные $52 млн покупателям таких технических продуктов, как телевизоры, цифровые камеры, наушники Bluetooth, умные часы и фитнес-трекеры.

По мнению господина Шапиро, политика властей относительно постоянного увеличения пошлин ставит под угрозу положение американских компаний на глобальном рынке, так как они вынуждены тратить ресурсы на «постоянно меняющиеся правила торговли», а не на создание инноваций.

Напомним, США с 1 сентября повысили пошлины на товары из Китая объемом $300 млрд на 15%. Пошлины на другую группу товаров объемом $250 млрд с 1 октября составят не 25%, а 30%. В ответ Китай ввел 10%-е пошлины на американскую продукцию объемом $75 млрд. Вторая часть дополнительных пошлин в 5% будет введена 15 декабря вместе с повышением на 25% и 5% тарифов на ввоз американских автомобилей и запчастей.

О новом витке торгового противостояния Пекина и Вашингтона читайте в материале “Ъ” «Тарифы ушли в отрыв».