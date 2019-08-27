Сборная России не будет первой

В понедельник в Братиславе женская сборная России провела третий матч на чемпионате Европы по волейболу. После побед над Белоруссией и Швейцарией она встретилась со своим главным соперником на предварительной стадии турнира — Германией — и уступила на тай-брейке. Это означает, что россиянкам, по всей видимости, не удастся занять первое место в группе D и получить более удобную сетку в play-off.

Третий матч на чемпионате Европы имел для сборной России принципиальное значение, потому что в нем, по сути, разыгрывалось первое место в группе D. Изначально было понятно, что именно Германия станет главным конкурентом российских волейболисток на данной стадии турнира. Перед очной встречей фавориты братиславской шестерки одержали по две победы и подтвердили свой статус. Правда, столь же успешно стартовала и Словакия, но хозяйки площадки воспользовались очевидной слабостью Испании и Швейцарии. Кстати, россиянки размялись на Белоруссии и той же Швейцарии, не отдав им ни одного сета, хотя и не избежали в этих играх определенных проблем. Впрочем, самой большой проблемой стала потеря центральной блокирующей Ирины Фетисовой, которая была вынуждена, что называется, сняться с соревнований из-за аппендицита.

Добавим, что по-прежнему отсутствовал и помощник главного тренера сборной России Серджио Бузато, которого Международная федерация волейбола дисквалифицировала на три официальных матча. После победы над Южной Кореей на недавнем олимпийском отборе итальянский специалист позволил себе жест, получивший неоднозначную оценку. Празднуя выход команды на Игры 2020 года в Токио, Бузато показал на камеру «узкие глаза». По его словам, он никого не хотел обидеть, однако корейцы обиделись и пожаловались в высшие инстанции, квалифицировав случившееся как проявление расизма.

В нынешнем сезоне Россия и Германия уже пересекались. В Лиге наций немки победили в трех партиях, а затем на Кубке губернатора Калининградской области россиянки, выступая в близком к оптимальному составе, взяли реванш — 3:1. Больше запомнился, конечно, последний результат, когда на площадку встали Наталия Гончарова, Ирина Королева, Фетисова. И сейчас матч поначалу складывался в пользу команды Вадима Панкова, которая прежде всего усилиями Гончаровой выиграла стартовый сет — 25:18. Российская диагональная набрала семь очков, тогда как ее коллега по амплуа и лидер немецкой сборной Луиза Липпманн ограничилась лишь тремя. Вдобавок подопечные Феликса Козловски в два раза чаще ошибались.

Однако в следующей партии они стабилизировали игру и сразу оторвались на четыре балла. Панков отреагировал на ситуацию заменой связующей Евгении Старцевой, вместо которой вышла пасовать Татьяна Романова. Вроде бы помогло — и россиянки даже повели с разницей «плюс два», но в концовке они совершили серию грубых ошибок едва ли не во всех краеугольных компонентах волейбола и, как следствие, уступили — 21:25. Согласно статистике, у них было лишь 29% позитивного приема и 33% эффективности в атаке, а реализация Гончаровой упала до ужасных 27%.

Возвращение на корт Старцевой в третьем сете никаких дивидендов не принесло. Германия опять быстро убежала в отрыв, после чего Панков снова выпустил Романову. У той тоже не получалось завязать игру, и Россия собирала очки практически только благодаря промахам соперниц на подаче. Прием хромал, атака не работала, разве что еще спасал блок. Тем не менее рук никто не опускал, и при счете 13:19 российская команда стала стремительно сокращать дистанцию, пока не вырвалась вперед — 21:20. Но, к сожалению, и в этой концовке чище действовали немки, и Липпманн забила решающий мяч на первом же сетболе — 23:25. Ну а статистические показатели Гончаровой и компании по-прежнему выглядели удручающе.

Тем неожиданнее оказалось преображение сборной России в четвертой партии. Она наконец-то заиграла так, как от нее наверняка требует главный тренер, и добилась колоссального превосходства. Козловски даже пришлось довольно рано убрать почти всех ведущих волейболисток с площадки, чтобы не травмировать их психику, а заодно дать передохнуть перед тай-брейком, который был просто неизбежен. Россиянки учинили Германии форменный разгром — 25:14.

Появилась надежда, что они нащупали нужный игровой ритм и доведут дело до итоговой победы, но перенести этот волейбол на пятый, укороченный сет так и не удалось. Опять повылезали наружу погрешности в приеме, неточности на подаче и в атаке. К тому же Панков вновь затеял чехарду на позиции связующей, положился на опыт Старцевой, а потом поменял ее на Романову. Команда боролась до конца, и все же немки провели самый важный отрезок встречи гораздо собраннее, а заработав четыре матчбола кряду, спокойно реализовали свое преимущество — 11:15.

Гончарова, как и Ксения Парубец, закончила игру с 19 очками, еще 16 добавила Королева, но этого все равно не хватило для успеха. Россия потерпела поражение, которое, скорее всего, существенно осложнит ее турнирный путь. В 1/8 финала она, несомненно, попадет, вот только, по-видимому, не с первого места, так что там вместо условной Словении она, по всей вероятности, столкнется либо с Бельгией, либо с Польшей, которая тоже является одним из организаторов чемпионата Европы, а это весьма опасные оппоненты.

Александр Ильин