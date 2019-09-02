День званий

Главным событием общегородского Дня знаний 1 сентября на ВДНХ стала торжественная линейка кадетского движения Москвы. На кадетский парад приглашали и учеников московских школ, но пришли они явно не все. Напомним, ранее стало известно, что во многих столичных школах не будет линеек, посвященных началу нового учебного года, и начнется он сегодня с занятий по расписанию, причем первым в нем значится «урок Победы».

В десять утра на площади у входа на ВДНХ колоннами стояли кадеты — по данным пресс-службы образовательного форума, на линейке собралось более 10 тыс. человек. Напомним, по данным московского департамента образования, всего в столице около 1,5 млн школьников. После кратких поздравлений от военных они начали покидать площадь под оркестровую версию песни «Нам нужна одна победа». Вдоль отделенной решетками «красной дорожки», по которой шли ученики кадетского училища в темно-синей парадной форме, стояли в основном их родители: они снимали парад, пытаясь поймать в кадр каждый своего ребенка. После марша родители и кадеты направились к павильонам, где проходил международный форум «Город образования». Из детей в некадетской форме на празднике были заметны участники патриотического движения «Юнармия» в бежевых штанах и красных футболках.

Когда кадеты и другие посетители линейки дошли до павильонов, их пути разошлись: кадеты пошли на лекцию «Урок Победы», посвященную наступающему в будущем году 75-летию окончания Второй мировой войны, а родители, учителя и небольшие группы детей — на форум. Урок со своих детских воспоминаний о начале войны начал Василий Лановой. Заместитель начальника главного штаба «Юнармии», участник боевых действий на Северном Кавказе Сергей Шаврин попытался нащупать хоть какой-то переход от военной тематики к учебе: «Будет ли ваше служение Отечеству проходить с оружием в руках или без него — не столь важно. Главное, чтобы вы были истинными патриотами своей страны». Глава московского департамента образования и науки Исаак Калина пообещал, что в этом году кадетские классы откроются еще в 31 московской школе, более 5 тыс. ребят присоединятся к кадетскому движению.

В это время у 75-го павильона ВДНХ собирались учителя и небольшие группы школьников. «Здесь в основном все для учителей сделано»,— пояснила корреспонденту “Ъ” одна из педагогов. В павильоне две окруженные учительницами девушки раздавали желающим конверты с вариантами ЕГЭ по всем предметам. Другие учителя окружили стенды с учебниками. Детям снова рассказывали о войне, проводили короткие игровые уроки и демонстрировали достижения робототехники.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 сентября столичным школам рекомендовано отказаться от проведения линеек «в целях безопасности». В департаменте образования напомнили, что 1 сентября приходится на воскресенье, и предложили желающим начать учебный год в торжественной обстановке, приехать в «Город образования» на ВДНХ. Источники “Ъ” в мэрии заявили, что о запрете школьных линеек или отказе от их проведения речь не шла, но в родительских сообществах в социальных сетях появились сообщения об отмене линеек в ряде московских школ. Так, Светлана Строганова, дочь которой сегодня идет в первый класс, опубликовала пост после родительского собрания, на котором объявили о переносе Дня знаний на ВДНХ. В ряде родительских групп также опубликованы сообщения о том, что первые уроки 2 сентября будут «уроками Победы».

Позже выяснилось, что на территории части школ установлены цветочные конструкции городского фестиваля «Цветочный джем». В Facebook цитировали обращение руководства одной из школ, сообщившего родителям, что «в связи с фестивалем на территории школы мало места для проведения линейки, но у каждого в классе пройдут праздничные мероприятия, посвященные началу учебного года». «На территории большинства школ в рамках фестиваля действительно установили цветники. Школа используется как место притяжения жителей района,— пояснили “Ъ” в департаменте торговли и услуг Москвы.— Это разные по размеру конструкции, но они не такие большие, чтобы в связи с этим отменять линейки». В департаменте образования факты отмены линеек в ряде школ вчера оперативно прокомментировать не смогли. Отметим, в большинстве школ 8 сентября откроются избирательные участки для выборов в Мосгордуму. Фестиваль «Цветочный джем» продлится до 8 сентября включительно.

Елизавета Михальченко, Ксения Миронова, Александр Воронов