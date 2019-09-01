Нелегальные мигранты спешат пробраться в Великобританию до «Брексита»

С начала нынешнего года уже более 1 тыс. нелегальных мигрантов пересекли пролив Ла-Манш, чтобы добраться из Франции до берегов Англии. Только с 22 августа их прибыло туда более 200 человек, в том числе 41 ребенок. За весь 2018 год число нелегалов, добравшихся до Великобритании через Ла-Манш, составило менее 300 человек. Британские власти отмечают, что в последние дни нелегалы прибывают к берегам Англии практически ежедневно на фоне слухов о том, что после выхода Великобритании из Евросоюза пограничный контроль еще больше ужесточится.

Министр внутренних дел Прити Пател обсудила с французским коллегой Кристофом Кастанером ужесточение борьбы против преступников, занимающихся перевозкой нелегальной мигрантов через Ла-Манш. А премьер-министр Борис Джонсон предупредил, что все, кто прибудет в Великобританию нелегально, будут отправлен обратно. «Вы может и думаете, что погода отличная, но это очень опасное дело,— заявил он на прошлой неделе.— Если вы явитесь сюда нелегально, значит вы нелегальные мигранты, и закон будет обращаться с вами как с таковыми».

О том, как идет процесс «Брексита» — в публикации “Ъ” «Борис Джонсон отодвинул начало работы парламента на пять недель».

Алена Миклашевская