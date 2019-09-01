Британию заполонили нелегальные онлайн-аптеки

Онлайн-аптеки массово торгуют поддельными препаратами или без рецепта продают лекарства, требующие назначения врача,— к такому выводу пришла The Sunday Times. Многие из этих аптек, по данным журналистов, зарегистрированы в России, а размещены на китайских серверах. Продажа поддельных лекарств в интернете распространена не только в Великобритании, эта сфера пока недостаточно регулируется, и происхождение многих продаваемых препаратов оказывается сомнительным.

The Sunday Times опубликовала собственное расследование о масштабной торговле поддельными лекарствами в Великобритании через онлайн-аптеки. Подчеркивается, что речь идет о сайтах, которые продают препараты только через интернет, а не о торговых интернет-площадках обычных физических аптек. Издание пишет, что нелегальные интернет-аптеки Британии выдают себя за семейные компании, продавая при этом поддельные обезболивающие, лекарства от бессонницы и другие препараты. По данным газеты, многие из таких аптек «анонимно зарегистрированы в России», а серверы, на которых они размещены, находятся в Китае. При этом такие онлайн-аптеки не зарегистрированы в Главном фармацевтическом совете — независимом регуляторе, контролирующем деятельность аптек.

По данным неправительственной организации «Альянс за безопасные онлайн-аптеки», более половины из опрошенных взрослых жителей Великобритании заявили, что они когда-либо покупали лекарства в интернете, при этом, по данным властей, примерно в каждом десятом случае куплены были поддельные препараты.

Еще одной проблемой нелегальных и полулегальных онлайн-аптек является возможность купить различные препараты без назначения врача.

Среди самых продаваемых препаратов онлайн-аптек — опиоидные обезболивающие.

Репортеры The Sunday Times заказали пять типов лекарств, которые не должны продаваться без рецепта, в том числе опиоидное обезболивающее трамадол и противотревожный препарат ксанакс. Часть присланных препаратов была произведена компаниями, у которых нет лицензии на продажу лекарств в Великобритании. Фара Джамил, одна из руководителей Британской медицинской ассоциации, заявила: «Нас очень тревожит тот факт, что люди могут так легко получить сильные и потенциально опасные лекарства с помощью сайтов, находящихся вне зрения регуляторов. В некоторых случаях у препаратов нет лицензии на продажу в Великобритании, а в других, что еще хуже, препараты полностью поддельные, а значит, те, кто их принимает, понятия не имеют, что они употребляют».

В апреле Главный фармацевтический совет принял правила, которые должны регулировать деятельность онлайн-аптек. Так, их сайты должны быть настроены таким образом, чтобы люди не могли купить лекарства, требующие назначения, без консультации со специалистом. В некоторых случаях онлайн-аптеки должны обращаться к терапевту, который оценит возможность назначения конкретного лекарства. Кроме того, новые правила предусматривают более жесткую проверку продаваемых препаратов.

Проблема интернет-аптек есть не только в Великобритании — по данным компании LegitScript, которая уполномочена Международной ассоциацией совета по аптекам проверять и контролировать онлайн-аптеки, в мире действует около 35 тыс. онлайн-аптек, многие из которых нелегальны. Незаконная продажа лекарств через интернет вызывает беспокойство и у фармацевтических компаний — так, служба безопасности Pfizer сделала 250 закупок производимого компанией ксанакса в онлайн-аптеках, и в 96% случаев лекарство оказалось поддельным. В 2018 году компания обнаружила 95 поддельных препаратов в 113 странах против 29 случаев в 2008 году. В начале года британская Национальная служба здравоохранения выпустила предупреждение об опасности покупки лекарств в интернете. Ежегодно проводимая Интерполом операция «Пангея», направленная на противодействие торговле поддельными препаратами, в прошлом году привела к закрытию 123 нелегально работающих сайтов, торгующих лекарствами, аресту 859 человек и конфискации более чем 400 тыс. упаковок лекарств.

Ученые Международного центра Фогарти, входящего в Национальные институты здравоохранения США, в марте опубликовали исследование, из которого следует, что ежегодно по меньшей мере 300 тыс. детей по всему миру гибнут от поддельных лекарств. В первую очередь речь идет о противомалярийных препаратах, распространяемых в развивающихся странах,— на них приходится около 150 тыс. детских смертей ежегодно. Также много поддельных вакцин, антибиотиков и лекарств от пневмонии. Многие из них были произведены в Китае и Индии и содержали самые разные вещества — от чернил для принтера до мышьяка. Всемирная организация здравоохранения также не раз предупреждала о распространении поддельных лекарств — например, в начале года она предупредила о том, что в Европе и США распространяются версии средства от лейкемии Iclusig, содержащие в себе только парацетамол.

Яна Рождественская