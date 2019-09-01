Трамваи «Чижик» вышли на два новых маршрута в Петербурге

Два новых маршрута трамвая «Чижик» запущены в Красногвардейском районе Петербурга. Маршруты под номерами №59 и №63 проходят от станции метро «Ладожская» до железнодорожной станции «Ржевка» и Хасанской улицы.

До сегодняшнего дня трамваи «Чижик» перевозили пассажиров по двум маршрутам.

Соглашение о реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга городские власти и ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК) подписали в мае 2016 года. Стоимость реализации проекта ГЧП составляет 33,7 млрд рублей.

ООО «Транспортная концессионная компания» было создано в январе 2013 года. По данным базы «СПАРК-Интерфакс», на 35% ТКК принадлежит ЗАО «ИК "Лидер"», на 20% — ПАО «Группа ЛСР».

В перспективе, линия «Чижика» может быть продлена до города Всеволожска Ленинградской области.