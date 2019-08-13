К «Чижику» подключат новую сторону

ООО «Транспортная концессионная компания» (ТКК), 20% в которой принадлежит девелоперу ПАО «Группа ЛСР», активизировало переговоры с властями Смольного и Ленобласти по проекту трамвайной линии до Всеволожска, о которой заявляли еще в 2016 году. На фоне планов ЛСР по застройке квартала на территории бывшего аэродрома Ржевка, говорят собеседники “Ъ”, интерес оправдан. По данным “Ъ”, строительство трамвайной линии будет реализовано в рамках концессии, стоимость проекта — 14,5 млрд рублей, сроки реализации — три года. Юристы отмечают, что ясное регулирование концессионного соглашения для нескольких регионов отсутствует.

В сентябре ТКК представит концепцию частной трамвайной сети по аналогии с «Чижиком» в Красногвардейском районе Петербурга между городом и областным Всеволожском, заявил директор компании Сергей Окутин. «Мы подготовили наше видение трассировки и приступим сейчас к презентации решений для Ленобласти и Петербурга. Первая презентация будет в сентябре, обратную связь от двух регионов рассчитываем получить до конца года»,— сообщил господин Окутин. Речь идет о продлении существующего маршрута № 8, который запущен в 2018 году. Полностью движение на реконструируемой сети Красногвардейского района планируют запустить 1 сентября 2019 года.

«Любая история ГЧП, любая концессия — это индивидуальный проект. Надо смотреть. Участие двух субъектов (в концессионных соглашениях.— “Ъ”) еще нигде не проработано, хотя давно обсуждается в стране. Мы первые, кто может это реализовать»,— прокомментировал вице-губернатор Петербурга Эдуард Батанов.

По словам господина Окутина, два региона могут договориться о передаче полномочий одному из них, и он будет стороной, которая обеспечит обязательства концедента. Источники “Ъ”, близкие к ТКК, говорят, что участие трех сторон в переговорах — тяжелый процесс, учитывая то, что не исключено использование капитального гранта от публичной стороны. Как поясняют собеседники “Ъ”, в трехсторонних отношениях непонятно, как распределить ответственность и участие между регионами, обязательства по выплате концессионных платежей. При этом, как отмечает собеседник “Ъ” в комитете по инвестициям, официального уведомления о заинтересованности компании в проекте Смольный еще не получал.

Начальник управления Ленинградской области по транспорту Павел Постовалов сообщил “Ъ”, что ранее этот уже проект обсуждался, но из-за его высокой стоимости власти решили сосредоточиться на развитии железнодорожного и автомобильного сообщения. Он добавил, что область выступает против реализации проекта в рамках концессии. «Выплата минимального гарантированного дохода инвестору — это кабала на долгие годы. Глядя на опыт Петербурга, мы понимаем, что концессия — это дорого. Если это межрегиональный проект, то хотелось бы, чтобы в нем приял участие и федеральный бюджет, помимо областного и городского»,— сказал господин Постовалов.

Источник “Ъ” в правительстве Ленобласти уверен, что идея создания частной трамвайной сети между Петербургом и Всеволожском стала снова обсуждаться из-за того, что группа ЛСР вернулась к проекту строительства квартала-миллионника на территории бывшего аэродрома Ржевка, озаботившись транспортной доступностью нового микрорайона (см. “Ъ” от 12.08.2019). «Кроме как ЛСР больше этот проект никому не нужен. До Всеволожска ходят электрички и "Ласточки"»,— сказал собеседник “Ъ”. Сама ЛСР сообщала, что в соответствии с генпланом в перспективе планируется подключение территории квартала к проектируемому продолжению Ириновского проспекта — автомобильной дороге М1 Санкт-Петербург — Всеволожск. По словам одного из собеседников “Ъ”, девелопер может сосредоточиться именно на развитии автодороги. Руководитель Дирекции по развитию транспортной системы двух регионов Кирилл Поляков отмечает, что для перспективного квартала площадью 175 га, где будет построен 1 млн кв. м жилья, актуальны будут и «Ласточки», и трамвайное сообщение.

Предварительная стоимость строительства трамвайной линии до Всеволожска (ранее сообщалось, что длина линии может составить 7–8 км), по словам источника “Ъ” в ТКК, составит 14,5 млрд рублей, срок реализации — три года.

ООО «Транспортная концессионная компания» было создано в январе 2013 года. Владельцами ТКК являются ИК «Лидер» (60%), ПАО «Группа ЛСР» (20%), ОАО «Главная дорога» (10%) и ООО «Новое качество дорог» (10%). Соглашение о реконструкции трамвайной сети в Красногвардейском районе Петербурга Смольный и ТКК подписали в мае 2016 года. Стоимость реализации проекта, включая закупку подвижного состава и эксплуатацию в течение 30 лет, составляет 33,7 млрд рублей.

Юрист практики по инфраструктуре и ГЧП юрфирмы «Качкин и партнеры» Лусине Арутюнян отмечает, что законом о концессиях предусмотрена возможность провести совместный конкурс на право заключения концессионного соглашения для нескольких регионов. Однако отсутствует регулирование того, что происходит по итогам конкурса: сколько концессионных соглашений заключается (единое с двумя регионами и концессионером или два соглашения между концессионером с каждым из регионов). Потенциально возможно заключить единое соглашение, что снимает отдельные вопросы — например, как синхронизировать действие двух соглашений, в том числе как поступать, если есть основание для прекращения только по одному из соглашений, говорит эксперт. Кроме этого, отсутствует ясное регулирование по другим вопросам, в том числе по вопросам финансирования.

Управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский не исключает, что регионы могут заключить дополнительное соглашение, по которому регион-концедент будет получать от соседнего региона необходимые средства и помощь в реализации смежного проекта. «Сама по себе ситуация очень нестандартная для такого рода соглашений, и впоследствии она может привести к тому, что ответственные структуры за реализацию этой концессии могут между собой судиться по части определения, кто кому и сколько должен»,— заключает эксперт.

Яна Войцеховская, Ольга Кантемирова