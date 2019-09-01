Народные ОФЗ 2.0

С понедельника Минфин начинает продавать гражданам народные ОФЗ по новым правилам. Покупателям больше не придется платить комиссии при покупке и досрочном погашении этих ценных бумаг. К тому же у них появится возможность отдавать ОФЗ-н в залог. Однако проблемы невысокой, по рыночным меркам, доходности и отсутствия ликвидности так и не были решены, считают участники фондового рынка.
Комиссии уходят в прошлое
О старте 2 сентября размещения обновленных облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) в минувший четверг заявил замминистра финансов Сергей Сторчак. Частным инвесторам будут предложены долговые бумаги общим объемом 15 млрд. руб. Период размещения по традиции составляет полгода. Дата погашения бумаг — 31 августа 2022 года, доходность составит 7,35% годовых. В первую неделю облигации будут распространяться по номиналу. В дальнейшем стоимость размещения будет зависеть от стоимости трехлетних традиционных ОФЗ.
Условия приобретения по сравнению со старыми выпусками претерпели значительные изменения, а основные параметры были озвучены еще весной (см “Ъ” от 4 марта). Если раньше при покупке и досрочном предъявлении облигаций к выкупу взималась комиссии (которые составляли 0,5–1,5% от объема приобретения), то теперь она не будет взиматься. Расходы возьмет на себя федеральный бюджет.
«На наш взгляд именно наличие комиссий, которые доходили до 1,5% при покупке бумаг, являлся основной причиной невысокой востребованности предыдущих выпусков ОФЗ-н»,— отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.
Низкий вход
Для повышения доступности продукта была снижена минимальная сумма покупки — с 30 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Один человек сможет приобрести ОФЗ-н до 15 тыс. штук, то есть на сумму до 15 млн руб. К тому же приобрести он их может не в двух банках как раньше, а в четырех. Помимо Сбербанка и ВТБ в список агентов вошли Промсвязьбанк и Почта-банк. При этом необязательно будет идти в отделение банка, можно воспользоваться его цифровым каналом продаж. «Очевидно, что покупать эти бумаги будут, скорее всего, люди, далекие от инвестиционной деятельности, для которых крайне важна простота и понятность оформления этих бумаг»,— считает Александр Бахтин.
Для повышения привлекательности новых бумаг, Минфин предложил еще одну новацию — ценные бумаги могут стать предметом залога. По словам Сергея Сторчака, под залог новых облигаций можно будет привлекать кредиты от банков-агентов, в которых были куплены бумаги.
Скромный доход
Однако участники рынка отмечают, что Минфином не был решен еще один важный момент, который в последнее время ограничивал спрос на бумаги: невысокие ставки, которые фиксируются на трехлетний период.
«С учетом специфики действия системы страхования вкладов, частным лицам с относительно небольшими активами, до 10 млн руб., выгоднее вложить деньги в банк. Некоторые банки из первой двадцатки по объему активов предлагаю ставки на три года до 8% годовых»,— отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.
Более выгодные ставки можно найти и на рынке корпоративных облигаций первого эшелона. «Есть доходности, которые на 0,5% годовых выше при том же сроке инвестирования. При этом корпоративные облигации тоже можно покупать онлайн, их тоже можно отдать в залог инвестиционной компании»,— отмечает господин Осин.
«К недостаткам можно отнести и то, что ОФЗ-н инвесторы не могут купить на ИИС, что может заметно повлиять на итоговую доходность. Тогда как классические ОФЗ и облигации банков можно покупать на такой счет»,— отмечает господин Бахтин.
В таких условиях аналитики не ждут повторения результатов дебютного выпуска ОФЗ-н, который был раскуплен всего за два месяца. «Вряд ли правительство и ЦБ рассчитывают на то, что народные ОФЗ займут значимую долю в размещениях Минфина в обозримой перспективе. Но в долгосрочном периоде стратегически такая политика приведет к росту числа людей, заинтересованных своими инвестициями в сохранении низкой искусственно подавленной инфляции пусть даже и ценой перманентного экономического застоя»,— считает Александр Осин.
На фоне падения ставок крупные коммерческие банки стали активно предлагать клиентам собственные облигации. При таких вложениях инвестор может рассчитывать на более высокий доход, чем по депозитам того же банка. Кроме того, можно воспользоваться и налоговым вычетом, если приобретать долговые бумаги в рамках индивидуального инвестиционного счета. Однако стоит помнить, что такие вложения не застрахованы государством как вклады, а также подвержены изменению рыночной стоимости.
просмотров: 102709
просмотров: 82818
просмотров: 63996
просмотров: 59170
просмотров: 55793