Народные ОФЗ 2.0

С понедельника Минфин начинает продавать гражданам народные ОФЗ по новым правилам. Покупателям больше не придется платить комиссии при покупке и досрочном погашении этих ценных бумаг. К тому же у них появится возможность отдавать ОФЗ-н в залог. Однако проблемы невысокой, по рыночным меркам, доходности и отсутствия ликвидности так и не были решены, считают участники фондового рынка.

Комиссии уходят в прошлое

О старте 2 сентября размещения обновленных облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) в минувший четверг заявил замминистра финансов Сергей Сторчак. Частным инвесторам будут предложены долговые бумаги общим объемом 15 млрд. руб. Период размещения по традиции составляет полгода. Дата погашения бумаг — 31 августа 2022 года, доходность составит 7,35% годовых. В первую неделю облигации будут распространяться по номиналу. В дальнейшем стоимость размещения будет зависеть от стоимости трехлетних традиционных ОФЗ.

Условия приобретения по сравнению со старыми выпусками претерпели значительные изменения, а основные параметры были озвучены еще весной (см “Ъ” от 4 марта). Если раньше при покупке и досрочном предъявлении облигаций к выкупу взималась комиссии (которые составляли 0,5–1,5% от объема приобретения), то теперь она не будет взиматься. Расходы возьмет на себя федеральный бюджет.

«На наш взгляд именно наличие комиссий, которые доходили до 1,5% при покупке бумаг, являлся основной причиной невысокой востребованности предыдущих выпусков ОФЗ-н»,— отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Низкий вход

Для повышения доступности продукта была снижена минимальная сумма покупки — с 30 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Один человек сможет приобрести ОФЗ-н до 15 тыс. штук, то есть на сумму до 15 млн руб. К тому же приобрести он их может не в двух банках как раньше, а в четырех. Помимо Сбербанка и ВТБ в список агентов вошли Промсвязьбанк и Почта-банк. При этом необязательно будет идти в отделение банка, можно воспользоваться его цифровым каналом продаж. «Очевидно, что покупать эти бумаги будут, скорее всего, люди, далекие от инвестиционной деятельности, для которых крайне важна простота и понятность оформления этих бумаг»,— считает Александр Бахтин.

Для повышения привлекательности новых бумаг, Минфин предложил еще одну новацию — ценные бумаги могут стать предметом залога. По словам Сергея Сторчака, под залог новых облигаций можно будет привлекать кредиты от банков-агентов, в которых были куплены бумаги.

Скромный доход

Однако участники рынка отмечают, что Минфином не был решен еще один важный момент, который в последнее время ограничивал спрос на бумаги: невысокие ставки, которые фиксируются на трехлетний период.

«С учетом специфики действия системы страхования вкладов, частным лицам с относительно небольшими активами, до 10 млн руб., выгоднее вложить деньги в банк. Некоторые банки из первой двадцатки по объему активов предлагаю ставки на три года до 8% годовых»,— отмечает аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Более выгодные ставки можно найти и на рынке корпоративных облигаций первого эшелона. «Есть доходности, которые на 0,5% годовых выше при том же сроке инвестирования. При этом корпоративные облигации тоже можно покупать онлайн, их тоже можно отдать в залог инвестиционной компании»,— отмечает господин Осин.

Не была решена и еще одна проблема старых ОФЗ-н — отсутствие вторичного рынка, что существенно снижает ликвидность таких бумаг.

«К недостаткам можно отнести и то, что ОФЗ-н инвесторы не могут купить на ИИС, что может заметно повлиять на итоговую доходность. Тогда как классические ОФЗ и облигации банков можно покупать на такой счет»,— отмечает господин Бахтин.

В таких условиях аналитики не ждут повторения результатов дебютного выпуска ОФЗ-н, который был раскуплен всего за два месяца. «Вряд ли правительство и ЦБ рассчитывают на то, что народные ОФЗ займут значимую долю в размещениях Минфина в обозримой перспективе. Но в долгосрочном периоде стратегически такая политика приведет к росту числа людей, заинтересованных своими инвестициями в сохранении низкой искусственно подавленной инфляции пусть даже и ценой перманентного экономического застоя»,— считает Александр Осин.

Виталий Гайдаев