Гособлигациям сократили срок

Минфин 28 августа предложит инвесторам два выпуска среднесрочных гособлигаций. На фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за обострения торговой войны между Москвой и Вашингтоном, а также снизившейся ликвидности на российском рынке министерство предлагает более короткие бумаги, чем на предыдущих аукционах этим летом. Впрочем, участники рынка считают, что при стабилизации ситуации на рынках Минфин вернется к практике размещения долгосрочных бумаг.

Минфин планирует 28 августа провести два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). На первом аукционе инвесторам будут предложены пятилетние ОФЗ с постоянным купонным доходом объемом 10 млрд руб. В ходе второго будут размещаться облигации с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПД), который будет рассчитываться исходя из среднего значения ставок RUONIA. Объем дебютного выпуска также составит 10 млрд руб. В последний раз такие короткие бумаги министерство размещало в конце мая.

О намерении выпустить новые ОФЗ-ПД Минфин объявил в начале августа, первый аукцион планировалось провести еще на прошлой неделе. Однако на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры были размещены только пятилетние ОФЗ с постоянным купонным доходом. В конце минувшей недели конъюнктура на долговом рынке ухудшилась, что и могло побудить Минфин выйти на рынок с данным предложением, считают аналитики. В частности, из-за нового обострения торговых отношений Китая и США, объявивших о взаимном повышении импортных пошлин.

«Учитывая нестабильную ситуацию на мировом рынке и, как следствие, осторожность инвесторов в отношении российского рублевого долга, выбор короткой пятилетней бумаги и флоатера (облигации с переменным купоном.— “Ъ”) выглядит объяснимым. Минфин всегда учитывает конъюнктуру и корректирует параметры бумаг, особенно сейчас, когда у ведомства есть пространство для маневра»,— отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. «На котировки вторичного рынка ситуация на глобальных рынках оказала минимальное влияние»,— отмечает вице-президент по торговым операциям Альфа-банка Сергей Осмачек. В Минфине не ответили на запрос “Ъ”.

О снижении спроса иностранных инвесторов на ОФЗ говорят последние данные ЦБ. В июле нерезиденты увеличили вложения в ОФЗ только на 25 млрд руб., что в четыре раза ниже покупок июня и минимальный объем с начала года. Более того, в начале августа на новостях о расширении антироссийских санкций были заметны продажи долговых бумаг нерезидентами. По данным ЦБ, в первые четыре дня августа иностранцы продали ОФЗ на 19 млрд руб. Косвенно о снижении спроса на российские бумаги могут свидетельствовать последние данные Emerging Portfolio Fund Research, согласно которым за последние три недели из российских облигационных фондов нерезиденты вывели $191 млн.

На решение Минфина могла повлиять и в целом низкая активность на локальном рынке, отмечает Сергей Осмачек. Об этом свидетельствует уровень ставок на межбанковском рынке. «Ставка однодневного МБК выросла до 7,3–7,4% годовых, несмотря на приближение даты заседания ЦБ, на котором с большой вероятностью ожидается снижение ключевой ставки до 7%»,— отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин. Это может быть связано с продолжающимся налоговым периодом, который традиционно повышает спрос на рублевую ликвидность со стороны банков.

Впрочем, в ближайшие недели Минфин может вернуться с предложением долгосрочных бумаг. «Стабилизация ситуации в дальнейшем позволит вернуться к более длинным выпускам, которые всегда предпочтительнее для Минфина»,— отмечает Дмитрий Полевой. Риски для такой тактики связаны с ускорением инфляции в ближайшие кварталы, полагает господин Осин, о чем косвенно «говорит проинфляционная риторика ЦБ на последнем заседании».

Виталий Гайдаев