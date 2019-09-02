Domino’s Pizza разбирает франчайзи

Конфликт сети пиццерий Domino’s с собственными франчайзи поставил под угрозу ее дальнейшее развитие. Как стало известно “Ъ”, в компании существует негласный запрет на продажу франшизы в регионах. Domino’s также выкупает у партнеров большую часть ресторанов за пределами Москвы и Подмосковья. Ситуацию с выкупом убыточных заведений эксперты называют беспрецедентной для российского франчайзинга на рынке общепита.

О том, что в российском подразделении Domino’s Pizza с весны действует внутренний запрет на продажу франшизы в регионах, сообщили несколько франчайзи и источник “Ъ”, близкий к компании. Сеть также приступила к выкупу у партнеров 16 из 24 региональных заведений, утверждают собеседники “Ъ”.

Таким образом, под управлением держателей франшизы к концу 2019 года может остаться три объекта в Самаре и по одному в Саратове, Твери, Липецке, Ярославле и Челябинске. Еще три региональные пиццерии — в Туле, Челябинске и Екатеринбурге — были закрыты весной этого года по инициативе Domino’s. В Domino’s Pizza Russia заявили “Ъ”, что франшиза по-прежнему продается, не ответив при этом на вопросы о ситуации с региональными ресторанами.

В августе сеть выкупила три пиццерии в Рязани у Александра Потапова. Бизнесмен сообщил “Ъ”, что суммарный убыток от сделки составил 10 млн руб. Еще четыре ресторана, которые развивали в Казани и Нижнем Новгороде Ирек Фархутдинов и Вячеслав Пшеничников, Domino’s обменяла на одну точку в Москве. «Мы согласились на сделку, так как, живя в Москве, нам сложно контролировать заведения в регионах»,— поясняет господин Пшеничников. По оценкам одного из собеседников “Ъ”, открытие четырех объектов обошлось бизнесменам в 60 млн руб., затраты на аналогичный объект в Москве — 20 млн руб. «Выкуп у франчайзи логично ожидать по цене ниже рыночной, но для бывших партнеров это все равно положительный исход»,— считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская.

Сейчас Domino’s Pizza также ведет переговоры с Михаилом Шуваевым о выкупе его девяти пиццерий в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Воронеже. По словам господина Шуваева, переговоры длятся уже четвертый месяц.

Конфликт с региональными франчайзи у Domino’s Pizza Russia произошел весной (см. “Ъ” от 17 апреля). Тогда владельцы большинства Domino’s, расположенных за пределами Москвы и Подмосковья, обвинили владельца бренда в завышении цен на продукты, навязывании услуг и отсутствии маркетинговой поддержки. Спустя два месяца гендиректор российского подразделения Domino’s Pizza Гюванч Донмез, занимавший эту должность с 2015 года, покинул компанию. Ушла и директор по маркетингу Елена Иванова, проработавшая в компании шесть лет.

В Domino’s отмечают, что среднесрочные планы по открытию ресторанов остаются неизменными и составляют до 60 точек в год.

Весной компания анонсировала планы до конца года увеличить сеть на треть, до 240 точек, с потенциалом до 1,5 тыс. заведений в стране (см. “Ъ” от 27 марта). По мнению исполнительного директора Restcon Андрея Петракова, сейчас идея агрессивной экспансии пиццерий не очень актуальна. Речь идет об очень конкурентном рынке, тем более в регионах, где локальные игроки прекрасно справляются сами, а предложения крупных сетей не отличаются уникальностью, утверждает он. И вряд ли потенциальные франчайзи будут заинтересованы в покупке франшизы у Domino’s в ближайшее время.

Анна Рождественская называет выкуп неэффективных точек франчайзи редким явлением в российском франчайзинге на рынке общепита. По ее мнению, подобное решение связано с большими репутационными потерями и последней возможностью сохранить региональную сеть: громкий уход франчайзи из города делает практически невозможным поиск нового партнера.

Никита Щуренков