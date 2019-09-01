Российские военные заявили о многочисленных жертвах авиаудара США в Идлибе

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что 31 августа в 15:00 США нанесли удар между населенными пунктами Маарет-Мисрин и Кафер-Хая в сирийской провинции Идлиб. При этом США не уведомили российскую или турецкую сторону о своих планах.

По данным российских военных, в населенных пунктах, по которым был нанесен удар, «имеются многочисленные жертвы и разрушения». «По заявлению американской стороны, ударом был уничтожен "пункт управления группировки "Аль-Каида" в Сирии" (запрещенна в РФ). Своими действиями Соединенные Штаты поставили под угрозу дальнейшее сохранение режима прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб, а на ряде направлений — сорвали его»,— говорится в заявлении российского Минобороны.

Напомним, в августе сирийская армия объявила о возобновлении военной операции против террористических группировок в провинции Идлиб из-за несоблюдения боевиками режима прекращения огня. Обе стороны конфликта считают друг друга виновными в нарушении меморандума о стабилизации ситуации, подписанного 17 сентября 2018 года в Сочи в присутствии президентов России и Турции. С 31 августа армия Сирии в одностороннем порядке прекратила боевые действия в Идлибе.

Подробнее о ситуации в Сирии читайте в публикации “Ъ” «Сирийская армия пересматривает границы».