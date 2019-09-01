Новые станции Фрунзенского радиуса метро откроют 5 сентября

Новые станции петербургского метрополитена на территории Фрунзенского района города —«Шушары», «Дунайский проспект» и «Проспект Славы» будут открыты 5 сентября. Об этом стало известно по итогам объезда строящихся станций врио губернатором города Александром Бегловым.

Незапланированная проверка проводилась в ночь на 1 сентября. По данным пресс-службы Смольного, церемония открытия станций пройдет в четверг, в 11 часов утра.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по контракту ОАО «Метрострой» должно сдать станции в эксплуатацию 1 сентября. Они уже внесены сервисом «Яндекс.Карты» в электронную схему города.