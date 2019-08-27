Еще не открытые станции Фрунзенского радиуса внесены в «Яндекс.Карты»

Недостроенные пока новые станции Фрунзенского радиуса петербургского метрополитена: «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» внесены сервисом «Яндекс.Карты» в электронную схему города. В приложении еще не открытые по факту объекты уже обозначены фирменными значками.

Напомним, что по контракту ОАО «Метрострой» должно сдать станции в эксплуатацию 1 сентября. Однако позже появилась информация, что срок их сдачи вновь может быть сдвинут.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по словам врио губернатора Петербурга Александра Беглова, о готовности станций Фрунзенского радиуса станет известно 30 августа.