Александр Поветкин встретил 40-летие победой

Лучший российский супертяжеловес Александр Поветкин очень ярко вернулся на ринг после длившейся год паузы. В бою, проходившем на лондонской O2 Arena, ветеран убедительно победил по очкам известного британского боксера Хьюи Фьюри. В первую очередь — благодаря тому, что смог прибавить в концовке.

Тех, кто знал о том, что после прошлогоднего поражения от в тот момент еще считавшегося королем супертяжелого веса Энтони Джошуа Александр Поветкин перенес операции на обеих руках, о том, что этот бой он проводит накануне своего 40-летия, воодушевить должен был уже первый раунд. Поветкин демонстрировал совсем не ветеранский бокс. Он был резок, зол, искал цель. Пару раз, правда, пропустил на отходе. Ну, так классическая защита никогда не была его козырем.

Продолжение тоже было занятным.

Долговязый Хьюи Фьюри следующие пару раундов отработал достойно, регулярно заставлял оппонента увязать в своих капканах, доставал его джебом.

А в четвертом Александр Поветкин «взорвался». Удары на скачках, неожиданные боковые — это то, чем он брал в молодые годы, и это то, что имелось в его арсенале в изобилии в поединке с Фьюри. Британцу приходилось несладко.

Потом, правда, случились кое-какие перемены. Такие, что воодушевленные бодрым началом от Поветкина должны были, наверное, приуныть. Понятно, какой фактор вызывал наибольшие сомнения при оценке шансов россиянина. Разумеется, «физика», функциональная готовность. И казалось, что «взорвавшись», подергав Фьюри, Поветкин все-таки «подсел». Длиннющий джеб британца проходил все чаще и чаще, а фирменные наскоки Поветкина — все реже и реже.

Могло показаться, что все выруливает к выигрышу молодости. Однако дальше случилось нечто неординарное.

Слегка притихший вроде бы Александр Поветкин в восьмом раунде, словно выкинув на помойку явные признаки усталости, опять предстал бойцом-энерджайзером с горящими глазами и желанием все время идти вперед. А Хьюи Фьюри опять приходилось переваривать его увесистые удары.

В девятом раунде над левым глазом Фьюри красовалось приличное рассечение. А комментировавший бой для BBC знаменитый британский боксер Карл Фрэмптон, только что фиксировавший преимущество соотечественника, объявил, что «похоже, все повернулось в обратную сторону».

Чутье его не обмануло. Александр Поветкин, который, такое создавалось впечатление некоторое время назад, думает о завершении карьеры, дрался в концовке поединка потрясающе свежо, потрясающе агрессивно. Он не «сдувался», а, наоборот, добавлял. И после финального гонга, встреченного Хьюи Фьюри в глухой обороне, сомнений в том, что победа должна достаться Поветкину, было мало. Она ему и досталось. Причем, на всех трех картах был зафиксирован одинаковый — и чрезвычайно убедительный — счет 117:111 в пользу россиянина.

Алексей Доспехов