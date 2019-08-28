«Функционально он стал лучше» Промоутер Андрей Рябинский о форме Александра Поветкина перед боем с Хьюи Фьюри

В субботу один из самых популярных российских боксеров — супертяжеловес Александр Поветкин — проведет первый бой после прошлогоднего поражения от Энтони Джошуа, считавшегося в тот момент «королем» категории. За два дня до своего 40-летия Поветкин встретится на лондонской O2 Arena с соотечественником Джошуа, известным британским бойцом Хьюи Фьюри. Глава промоутерской компании «Мир бокса», работающей с Александром Поветкиным, Андрей Рябинский рассказал корреспонденту “Ъ” Алексею Доспехову о форме российского супертяжеловеса, а также о том, почему тот изменил план «плавно» завершить карьеру.

— Начну с самого актуального вопроса: в каком состоянии подошел Александр Поветкин к этому бою? Ну, вы понимаете — возраст, почти годичная пауза между боями…

— И еще — проблемы с локтями. Саше ведь делали операцию на локтях — чистили, убирали осколки костей. Это такая профессиональная болезнь боксеров. Все убрали. Функционально он стал лучше — руки быстрее «летают». Сам боксер говорит, что чувствует себя отлично, что находится в хорошей форме. Причин не верить ему нет.

— Что вы думаете про его соперника?

— Соперник — идеальный именно для такого, проходного, что ли, боя.

— Проходного? Речь ведь идет о довольно известном супертяжеловесе — с неплохим послужным списком, молодом (Хьюи Фьюри 24 года.— “Ъ”), но уже с приличным опытом.

— Фьюри — конкурентный, опасный противник. Но все же не самый элитный. Это то, что нужно Александру на данном этапе карьеры.

— Когда бой был анонсирован, многие, увидев фамилию оппонента Поветкина, сначала подумали, что имеется в виду его двоюродный брат Тайсон Фьюри — скандальный и очень популярный экс-чемпион мира, сейчас пытающийся снова добраться до титула…

— Бой с Тайсоном Фьюри, надеюсь, у Александра Поветкина еще будет.

— Поветкин третий подряд бой проводит в Великобритании против местных боксеров: сначала это был бой против Дэвида Прайса, потом — против Энтони Джошуа, теперь вот Хьюи Фьюри. У вас такие хорошие контакты с британскими промоутерами и менеджерами?

— У нас действительно хорошие и плотные контакты с Эдди Хирном (глава одной из крупнейших в мире промоутерских компаний Matchroom Boxing.— “Ъ”). Просто ли с ним договориться? Нет, непросто. Но если мы с Хирном договорились, то это означает — договорились, он выполняет все обещания. Этим качеством обладают, к сожалению, не все промоутеры.

— Мне кажется, что в «гостевых» выступлениях, особенно в такой стране, как Великобритания, есть серьезный минус для боксера — большие залы, болеющие против тебя, давление…

— Мы с Александром обсуждали этот вопрос. Для него он не является проблемой. В конце концов, это работа востребованного боксера — выступать для большой аудитории. А про Великобританию я хочу сказать, что там Поветкина ценят и любят. Британцы обожают таких боксеров, как он,— с характером, готовых рубиться. Впрочем, узнают его на улице, подходят за автографом и в других странах — в США, Германии.

— Я помню, что вы говорили о будущем Поветкина вскоре после поединка с Джошуа. Если не ошибаюсь, формулировка была такая: «плавное», за два-три боя, завершение карьеры. Происходящее что-то не похоже на следование этому плану.

— Я после того, как это сказал, решил, что буду осторожнее в комментариях. Ну, что поделаешь: планы Александра изменились. Он сказал, что живет боксом и не собирается пока уходить. Значит, мы будем развивать его карьеру.

— Ситуация в супертяжелом весе — в свете, например, сенсационного поражения Энтони Джошуа от Энди Руиса, ряда других событий — смотрится сейчас довольно, так скажем, «открытой». Которой можно воспользоваться, чтобы продвинуть карьеру до очень высокой точки…

— Супертяжелый дивизион и в самом деле колбасит. А Руис, конечно, преподнес грандиозный сюрприз, превративший его в героя. Но ближайшее будущее я вижу примерно таким. Состоится реванш, и Джошуа все-таки заберет обратно свои пояса. А потом все будут ждать его боя с Деонтеем Уайлдером (не проигрывавшим пока чемпионом мира Всемирного боксерского совета (WBC).— “Ъ”). Ну а мы посмотрим, какой будет ситуация, и решим, как действовать дальше.