«Я – политический труп»

Бывший кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от партии КПРФ Владимир Бортко собрал пресс-конференцию после отказа от продолжения предвыборной борьбы. На ней он рассказал, что его политическая карьера закончена. Кроме того, под вопросом его будущее в партии и Государственной Думе. Господин Бортко подчеркнул, что свой выбор сделал в пользу кандидатов в муниципальные депутаты от КПРФ, которые, по его мнению, могут занять места в муниципальных советах, получив, в свете его действий, информационную поддержку.

О своем решении снять свою кандидатуру с выборов Владимир Бортко объявил в финальном туре предвыборных дебатов на телеканале «Санкт-Петербург» в пятницу, 30 августа. «Карта-то крапленая, пять тузов в колоде, я пришел играть в футбол, а мне говорят надо играть в "подкидного дурака". Я не хочу быть этим дураком, я снимаюсь с выборов»,— заявил он и вышел из студии.

На следующий день на пресс-конференции экс-кандидат рассказал, что не согласовывал это решение с правлением партии. По его словам, секретарь санкт-петербургского горкомитета КПРФ Ольга Ходунова «упала в обморок», узнав о выходе Бортко из гонки. С секретарем центрального комитета Геннадием Зюгановым он еще не разговаривал. «Я думаю, что он со мной не захочет говорить довольно долго. Для него сейчас, вероятно, очень сложно пережить мою эскападу»,— сказал господин Бортко.

Утром 31 августа Владимир Бортко подал в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию заявление о снятии с выборов. «Миненко, взяв сегодня мое заявление, сказал: ''Это исторический документ''. Это запомнят надолго, и не только в нашей стране»,— сообщил экс-кандидат.

Господин Бортко считает, что своим решением он помог кандидатам в муниципальные депутаты, которых от КПРФ, по его словам, баллотируется около пятисот человек.

«Я не мог выиграть, мне это популярно объяснили, но кандидаты в муниципальные депутаты могут. Я это сделал (снялся с выборов.— “Ъ”), чтобы дать понять: партия существует. В конце концов все поймут, что мое решение пойдет им на пользу»,— считает экс-кандидат.

Что касается продолжения политической карьеры, то Владимир Бортко считает, что его не будет. «Я приму любое решение партии, и думаю, что оно будет достаточно суровым. Может быть, мне придется уйти из Госдумы. Я спрошу мнение однопартийцев, если они поймут мои мотивы, то я останусь на своем месте»,— сообщил он. «У города больше нет выбора. Со мной все кончено, я — политический труп»,— подытожил господин Бортко.

Соперники экс-кандидата от коммунистической партии России считают, что он поступил неправильно. Кандидат от «Справедливой России» Надежда Тихонова ранее сообщила “Ъ”, что не понимает мотивацию коллеги. «Я считаю, что Бортко совершил большую ошибку, поскольку его снятие играет на явку. Понижая явку, он подыгрывает Беглову»,— заявила она и добавила, что борьбу точно не прекратит. Выдвинутый «Гражданской платформой» Михаил Амосов также сказал, что из гонки выбывать не собирается. «Нам необходимо повысить явку, потому что, если она будет высокой, то Беглову придется очень трудно. Я не собираюсь сниматься»,— подчеркнул он.

Врио губернатора Александр Беглов сказал, что господина Бортко подвела стрессоустойчивость. Последней каплей для режиссера-кандидата стал ответ на его официальный запрос от главы ЦИК России Эллы Памфиловой. Он, в очередной раз, выразил свое возмущение созданием экстерриториальных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Госпожа Памфилова заявила, что всецело поддерживает его озабоченность, но вмешаться не может (документ имеется в распоряжении редакции). «Члены ЦИК и я лично полностью поддерживаем Вашу позицию,— написала она.— К сожалению, в соответствии с законодательством Российской Федерации правом образовывать избирательные участки за пределами Санкт-Петербурга наделена Санкт-Петербургская избирательная комиссия, и ЦИК России не имеет права отменить это решение».

Напомним, на территориях Псковской и Ленинградской областей создаются 77 избирательных участков. СПбИК мотивировала эту необходимость тем, что в регионах 8 сентября будет находиться большое количество петербуржцев.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург