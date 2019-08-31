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Удмуртия заняла 40-е место в рейтинге регионов по средней зарплате учителей

Удмуртия вошла в список субъектов РФ, где зарплата школьного учителя выше средней по региону. В преддверии 1 сентября “Ъ” исследовал, сколько получают представители этой профессии в разных частях страны.

В абсолютных цифрах Удмуртия оказалась на 40-м месте по убыванию с показателем средней зарплаты учителя в 31 418 руб. Больше всего педагогические работники школ получают в Чукотском, Ямало-Ненецком округах и Москве. Самые низкие зарплаты оказались в Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии.

По отношению к средней зарплате по региону Удмуртия стала 23-й с показателем 113%.

Подробнее с рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте «Учителя не держат планку».

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