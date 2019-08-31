Санкт-Петербург занял 11 место в России по уровню зарплат учителей

В преддверии 1 сентября «Ъ» провел исследование среднего уровня заплат учителей в регионах страны. Выяснилось, что учителя в Петербурге и Ленинградской области, в среднем, получают зарплаты выше, чем другие наемные работники.

Так, средняя заплата работников образования в Санкт-Петербурге составляет 60,86 тыс. руб., при среднем размере ежемесячных доходов наемных работников в городе в 50,78 тыс. руб. По данному показателю Петербург занял 11 строчку рейтинга. Средняя заплата учителей в Ленобласти, которая расположилась на 17 позиции рейтинга, составляет 44,25 тыс. руб. при среднемесячном доходе наемных работников в регионе в размере 38,15 тыс. руб.

Добавим, что самые высокие средние зарплаты оказались в Чукотском, Ямало-Ненецком округах и Москве. Самые низкие — в Ингушетии, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии. По средним зарплатам учителей Москва заняла 7-ю строчку рейтинга (89,64 тыс. руб.)

С рейтингом учительских зарплат в регионах можно ознакомиться в проекте «Ъ» «Учителя не держат планку»