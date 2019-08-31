СМИ: YouTube заплатит до $200 млн за нарушение правил сбора информации о детях

Google согласилась выплатить штраф Федеральной торговой комиссии (FTC) от $150 млн до $200 млн за нарушение видеохостингом YouTube законов о защите личных данных несовершеннолетних, сообщает Politico. Федеральная торговая комиссия (FTC) пришла к выводу, что таргетированная реклама для детей нарушает положение закона, запрещающее сбор информации о детях до 13 лет без разрешения их родителей. Ранее сообщалось, что YouTube и FTC пришли к соглашению , но его конкретные пункты не назывались.

Собеседники The Wall Street Journal сообщили, что договоренность о штрафе поддержало большинство членов комиссии.

В последнее время YouTube приходится регулярно принимать меры, связанные с его популярностью среди детей. Как ранее сообщал Bloomberg, YouTube собирается отказаться от показа таргетированной рекламы в роликах, предназначенных для детей. В начале июля сервис внес значительные изменения в ПО, которые должны повысить качество именно детского контента, а в конце июля генеральный директор Google Сундар Пичай заявил, что одним из главных направлений развития YouTube в ближайшее время будет развитие приложения для детей YouTubeKids.

Подробнее о том, как из-за роста популярности среди детей сервис меняет свои алгоритмы, читайте в публикации “Ъ” «YouTube переводят под детский контроль».