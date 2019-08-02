YouTube переводят под детский контроль

Несмотря на запрет детям до 13 лет заводить собственные аккаунты и загружать видео на YouTube, популярность детского видеоблогинга растет с каждым годом. По данным независимых исследований, сейчас видеоблоги ведут 13% детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет, а участие детей как раз до 13 лет делает ролик на YouTube популярнее в три раза. Такая популярность должна по идее радовать Google, которая владеет этим видеосервисом. Однако на деле это доставляет корпорации множество хлопот и проблем с регуляторами, а потому самому сервису пришлось меняться и подстраиваться под самую младшую аудиторию.

На прошлой неделе генеральный директор Google Сундар Пичай, выступая перед инвесторами, заявил, что в краткосрочной перспективе одним из главных направлений развития YouTube будет развитие приложения для детей YouTube Kids. «Это продукт, на котором мы сфокусируем наши усилия и продолжим его развивать, добавлять туда больше отобранного контента, и сделаем все, чтобы он был безопасным для детей, а их родители были спокойны»,— заявил тогда глава компании.

Меняться YouTube заставляет все большая популярность сервиса у детей. По оценке британской неправительственной организации Internet Matters, 13% детей и подростков в возрасте от 11 до 16 лет ведут собственный канал или блог, более трети загружает видео на YouTube или другие платформы.

По данным компании First Choice, которая в прошлом году провела опрос среди тысячи британских детей и подростков в возрасте до 17 лет, 34% респондентов хотели бы быть звездами YouTube, а каждый пятый хотел бы вести собственный канал.

Компания Pew Research Center недавно опубликовала исследование, в котором говорится, что видеоролики с популярных YouTube-каналов, где появляются дети до 13 лет — вне зависимости от целевой направленности ролика, набрали в три раза больше просмотров, чем другие ролики. Все это вызывает опасения и вопросы как у регуляторов, так и у родителей. Ведь если кто-то из них сочтет, что компания делает недостаточно для защиты детей от неподобающего контента, то сервису могут грозить иски и многомиллионные штрафы. Именно поэтому YouTube в последнее время пытается оградить себя от возможных проблем всеми доступными средствами, заодно пытаясь привлечь все большую аудиторию, в том числе и детскую.

И YouTube действительно меняется в этом отношении, все больше ориентируясь на детей. Как сообщает Bloomberg, в начале июля сервис внес значительные изменения в ПО, которые должны повысить качество именно детского контента. В частности, был изменен алгоритм выдачи рекомендаций, это заметили сами видеоблогеры, трафик одних каналов резко вырос, а других — обвалился. При этом обновление затронуло как основной сервис, так и приложение для детей. Так, например, популярные каналы с контентом для детей — PBS Kids, Mother Goose Club и Woolly and Tig — заметили резкий прирост числа просмотров и подписчиков за последний месяц. У последнего, по данным Social Blade, измеряющей трафик YouTube, просмотры выросли на 156%. В то же время на хостинге есть каналы с детскими песнями и караоке, которые собирают миллионы просмотров. Контент для этих каналов создается с использованием определенного набора ключевых слов и сочетаний, что сделано для оптимизации выдачи алгоритмом YouTube в рекомендации для пользователей. Сообщается, что теперь такие каналы новый алгоритм будет ограничивать, трафик самых популярных из них упал за последний месяц примерно на 25%.

В самом YouTube подтверждают изменение алгоритма выдачи рекомендаций, однако не стали уточнять, какими именно должны быть видеоролики, чтобы отвечать не только меняющейся конъюнктуре рынка, но и стандартам самой компании. По словам господина Пичая, YouTube должен стать «обучающим» и «направленным на семейный просмотр».

Кирилл Сарханянц