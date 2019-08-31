Растрата Андрея Чепурного оказалась условной

Как стало известно “Ъ”, вчера экс-лидер крупнейшего до недавнего времени общественного объединения ветеранов войны в Афганистане Андрей Чепурной, прославившийся эмоциональным выступлением на комитете «Победа» под председательством президента Путина, официально был признан расхитителем. Горсуд подмосковного Волоколамска приговорил его к условному сроку в два года за растрату госсредств, выделенных на реабилитацию военных инвалидов. Через неделю тот же суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего заместителя Андрея Чепурного, которого обвиняют в более крупном хищении.

Приговор зачитывался без малого шесть часов. За это время Андрей Чепурной, как утверждают очевидцы, успел упасть в обморок, получить помощь врачей, а в завершающей стадии чтения — разрешение судьи слушать приговор самому себе сидя. Подсудимый, видимо, разволновался, помня, что в ходе прений гособвинитель запросил для него три года колонии общего режима за особо крупную растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Однако переживал Андрей Чепурной напрасно. Волоколамский суд дал ему те же три года, но условно. А с учетом уже отбытого под домашним арестом времени даже это символическое наказание сократили на треть. Как пояснили “Ъ” участники процесса, при вынесении приговора сыграли роль инвалидность, слабое здоровье и два ордена, полученных за участие в афганском конфликте. Ветеран будет два года находиться под надзором ФСИН, а кроме того, суд запретил ему в течение этого времени занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях. При этом секретарь заседания сообщила ветерану, что вскоре его ждут в суде снова — он заявлен свидетелем по делу в отношении своего бывшего заместителя Валея Сайфуллина, также обвиняемого в хищении.

Напомним, оба хищения связаны с Центром восстановительной терапии (ЦВТ) имени Лиходея в Рузском районе Подмосковья. Он принадлежал крупнейшему в стране ветеранскому объединению — Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) «Инвалиды войны», а ей, в свою очередь, более 20 лет бессменно руководил Андрей Чепурной. «Инвалиды» и ЦВТ ежегодно получали 150–200 млн руб. госдотаций на реабилитацию воинов-интернационалистов, однако отчитываться за эти средства Андрей Чепурной и подконтрольные ему директора ЦВТ по разным причинам отказывались. Только в 2018 году, когда в организации произошел раскол, ее бывшими лидерами всерьез заинтересовались правоохранители.

Следствие установило, что бывший гендиректор ЦВТ Станислав Брезецкий (по тому же делу получил год условно) по личному распоряжению Андрея Чепурного оплатил 2,2 млн руб. «реабилитационных» денег ремонт в квартире жены действующего на тот момент сотрудника администрации президента России, с которым был дружен лидер «афганцев».

Валей Сайфуллин, занимавший должность гендиректора ЦВТ после Станислава Брезецкого, по версии следствия, похитил около 20 млн руб. Согласно отчетным документам, на эти деньги он заказал выполнение строительных работ в санатории, однако следствие установило, что на самом деле ремонт в корпусах делался силами штатных сотрудников ЦВТ, а липовые контракты были заключены с подставными фирмами.

Сергей Машкин