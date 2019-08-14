Три из десяти возможных

Как стало известно “Ъ”, экс-лидер некогда крупнейшей в стране общественной организации «Инвалиды войны» бывший офицер спецназа ГРУ Андрей Чепурной может быть отправлен в колонию на три года за растрату средств, выделенных государством на реабилитацию его соратников. Такой срок запросил для него гособвинитель в Волоколамском горсуде Московской области. При этом сами инвалиды, считающие себя потерпевшими в результате растраты, полагают, что их бывший лидер отделается условным наказанием. Впрочем, в его отношении расследуется еще одно уголовное дело.

Как было установлено расследованием, еще в 2014 году действующие в то время председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) «Инвалиды войны» Андрей Чепурной и гендиректор принадлежащего этой структуре Центра восстановительной терапии (ЦВТ) им. М. А. Лиходея в Рузском районе Подмосковья Станислав Брезецкий сделали роскошный подарок администратору ЦВТ Вере Трофимовой. Функционеры оплатили ремонт двух приобретенных ею квартир на Нижегородской улице в Москве общей стоимостью 2,166 млн руб. «Подарок», как полагают бывшие соратники «афганских» лидеров, на самом деле предназначался не скромной служащей, отвечавшей в санатории за размещение, а ее мужу — действующему на тот момент начальнику департамента администрации президента РФ Юрию Тихомирову, курировавшему в том числе и ветеранские организации.

Стоит отметить, что ОООИВА и ЦВТ в то время получали от государства на реабилитацию военных инвалидов около 150–200 млн руб. ежегодно, поэтому потерю 2 млн из этих денег инвалиды вряд ли бы заметили. Помог случай — господа Чепурной и Брезецкий разругались, глава ОООИВА уволил директора ЦВТ, а тот в отместку написал заявление в полицию, в котором указал, что бывший работодатель принудил его дать завуалированную взятку чиновнику. Подмосковная полиция тогда возбудила уголовное дело, но, не обнаружив каких-либо противоправных действий со стороны Юрия Тихомирова, квалифицировала произошедшее как особо крупную растрату бюджетных средств (ч. 4 ст. 160 УК РФ, предусматривающая срок до 10 лет).

При этом господин Чепурной через своего адвоката дал понять следователю, что распоряжаться деньгами ЦВТ он не мог, а «выслужиться» перед Юрием Тихомировым хотел сам господин Брезецкий, который знал чиновника лично и рассчитывал на его расположение. Полиция в итоге обвинила в растрате обоих функционеров, придя к выводу, что инвалидные деньги они расхищали совместно.

При этом допросить главного фигуранта уголовного дела лично полиции долгое время не удавалось. В 2016 году в ОООИВА произошел масштабный скандал. Ветераны из региональных подразделений организации, недовольные стилем руководства господина Чепурного и распределением выделяемых им на лечение госдотаций, предъявили столичному центру серьезные претензии. После череды взаимных требований и обвинений инвалиды разделились на три противоборствующие группы, каждая из которых претендовала на власть в ОООИВА и право распоряжаться ее имуществом.

В апреле 2017 года Андрей Чепурной в последний, пожалуй, раз громко заявил о себе, выступив с незапланированным эмоциональным заявлением на заседании комитета Победы под председательством президента РФ Владимира Путина. Ветеран со слезами на глазах попросил защиты у главы государства, дав понять, что в противном случае инвалиды, которых «закатывают в асфальт», готовы выйти на улицы с протестами.

Вскоре после этого нервная система Андрея Чепурного, руководившего «афганцами» более 20 лет, дала сбой, и ветеран надолго слег в психиатрическую клинику закрытого типа. Только после выписки из нее он был определен Тверским райсудом под домашний арест.

Уголовное дело должен был рассматривать Рузский райсуд, на территории которого расположен ЦВТ. Однако прокуратура выразила недоверие местным судьям, поскольку они могли быть знакомы с обвиняемыми, так дело попало в соседний Волоколамск.

На днях стало известно, что судебное следствие по делу завершено и стороны приступили к прениям. Представитель Мособлпрокуратуры запросил для подсудимых Чепурного и Брезецкого три и один год колонии общего режима соответственно. При этом, по мнению участвующих в процессе бывших подчиненных Андрея Чепурного, тот, скорее всего, отделается условным сроком.

Дело в том, что во время предварительного следствия ЦВТ контролировала группа ветеранов, противостоящая Андрею Чепурному. Соответственно, директор санатория и его подчиненные давали показания против лидера ОООИВА и настаивали на его привлечении к уголовной ответственности. К тому времени, когда следствие закончилось, господину Чепурному удалось вывести ЦВТ из собственности ОООИВА и передать санаторий на баланс подконтрольной ему автономной некоммерческой организации из Томска. В ЦВТ после этого сменилась власть, а новый гендиректор по понятным причинам не стал поддерживать материальные претензии, выдвинутые его предшественником.

По данным участников процесса, руководитель ЦВТ Александр Сарапкин заявил в суде, что господин Тихомиров на самом деле вернул «ремонтные» деньги, правда, несколько необычным способом. Всю сумму он под расписку передал лично господину Сарапкину, который в тот момент еще не имел доступа к счетам ЦВТ — его не пускал на территорию пансионата предыдущий директор. Как только свидетель занял свой кабинет, он перечислил деньги на счет организации. Гендиректора поддержали и свидетели из числа персонала — служащие вспомнили, что и сама администратор Трофимова тоже возвращала санаторию деньги, которые брала в долг для проведения ремонта.

Как говорят «афганцы», считающие себя потерпевшими от совершенной в 2014 году растраты, Андрею Чепурному придется пройти еще один судебный процесс. Сейчас полиция расследует уголовное дело о мошенничестве, опять же совершенном, по версии следствия, с госсредствами, выделенными на реабилитацию военных инвалидов. По мнению полиции, в 2014–2017 годах Андрей Чепурной и его ближайшие соратники похитили около 2 млн руб., заключив фиктивные договоры с не ведущими реальной хозяйственной деятельности фирмами на охрану и уборку главного офиса ОООИВА в Промышленном проезде в Москве.

Отметим, что сама ОООИВА в ближайшее время прекратит свое существование. 25 февраля этого года Минюст приостановил ее деятельность на полгода, уличив руководство организации в десятках финансовых и организационных нарушений. Устранить их оказалось невозможно. При этом главный актив ОООИВА — ЦВТ — стоимостью около 3,5 млрд руб., по сути, остался в собственности господина Чепурного и двадцати его ближайших соратников. Санаторий при этом лишился государственного финансирования, поэтому дальнейшая судьба ЦВТ представляется афганцам неочевидной. Привлечь в узкоспециализированный санаторий инвесторов практически невозможно, как и расплатиться по его многомиллионным долгам за коммунальные услуги. Таким образом, единственный актив инвалидов войны в Афганистане может быть обанкрочен.

Сергей Машкин