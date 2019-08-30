Шереметьево перенес открытие ВПП-3

Открытие третьей взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) в столичном аэропорту Шереметьево перенесено на более поздний срок, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани. Ожидалось, что она откроется 1 сентября.

В аэропорту подчеркнули, что строительные работы полностью завершены. «На текущий момент завершаются работы по оформлению необходимой документации и проводятся тренировки персонала, который будет задействован в обеспечении полетов с новой взлетно-посадочной полосы»,— заявили там.

О дате открытия ВПП-3 будет сообщено дополнительно.

Это не первая отсрочка открытия новой ВПП. Перенос сроков связывали с необходимостью получить разрешительную документацию.

Третья ВПП строится с 2011 года. Она была включена в программу подготовки к чемпионату мира по футболу-2018, и ее должны были сдать еще в 2017 году, однако ее открытие переносили несколько раз. За время строительства стоимость ВПП-3 выросла в полтора раза — до 55,7 млрд руб.

Сейчас вокруг открытия новой ВПП разгорелся скандал: оказалось, рядом с ней все еще живут люди. Всего в нескольких метрах от нее до сих пор находятся жилые дома, тогда как по правилам их должны были снести еще до начала строительства, а собственникам домов выплатить компенсации. Но демонтировали не все здания, а оставшиеся 100 домов до сих пор даже не оценили.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Взлетно-посадочная полоса прошла рядом с жилыми домами».