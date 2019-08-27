Третья ВПП аэропорта Шереметьево начнет работать 1 сентября

Международный аэропорт Шереметьево запускает в эксплуатацию третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3) с 1 сентября, сообщили в пресс-службе аэропорта. В настоящее время, общий пассажиропоток аэропорта, по итогам первого полугодия, составил 23 млн 404 тыс. человек, что на 14,1% превышает аналогичный показатель прошлого года. За указанный период аэропорт обеспечил выполнение 188 346 взлетно-посадочных операций, что на 14,6% больше данного показателя прошлого года. Аэропорт Шереметьево лидирует в Московском авиаузле, занимая долю 50% в общем объеме пассажирских перевозок.

О том, что третья взлетно-посадочная полоса начнет работать осенью ранее сообщал «Интерфакс» со ссылкой на источник в Росавиации. Он также добавил, что перенос сроков связан, в том числе, с необходимость получить разрешительную документацию.

Третья ВПП в Шереметьево строится с 2011 года. Она была включена в программу подготовки к чемпионату мира по футболу—2018 и должна была быть сдана еще в 2017 году, однако ее открытие переносили несколько раз. Последний раз Росавиация заявляла, что ВПП–3 будет готова к 1 июля. За время строительства стоимость ВПП-3 выросла в полтора раза, до 55,7 млрд руб.

О финансировании строительства ВПП-3 читайте в материале “Ъ” «Воздушный диспетчер займется землей».