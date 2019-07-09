«Интерфакс»: третья взлетно-посадочная полоса Шереметьево начнет работу в сентябре

Третья взлетно-посадочная полоса аэропорта Шереметьево (ВПП–3) начнет работать осенью. «Предполагаемый ввод в эксплуатацию — 1 сентября»,— рассказал «Интерфаксу» источник в Росавиации. Он также добавил, что перенос сроков связан, в том числе, с необходимость получить разрешительную документацию.

Напомним, что сроки начала работы взлетно-посадочной полосы переносились несколько раз. В декабре прошлого года гендиректор аэропорта Михаил Василенко заявлял, что это произойдет в апреле 2019 года. Потом в Росавиации сообщили о переносе запуска ВПП–3 на март. Позднее в Минтрансе говорили о том, что она будет готова к лету. Последний раз Росавиация заявляла, что ВПП–3 будет готова к 1 июля.

Третья ВПП в Шереметьево строится с 2011 года. Она была включена в программу подготовки к чемпионату мира по футболу-2018 и должна была быть сдана еще в 2017 году, однако ее открытие переносили несколько раз. За время строительства стоимость ВПП-3 выросла в 1,5 раза, до 55,7 млрд руб.

О финансировании строительства ВПП-3 читайте в материале “Ъ” «Воздушный диспетчер займется землей».