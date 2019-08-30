ЦОДД прописывает МКАДу реконструкцию

ЦОДД проведет работу над ошибками на МКАД: после истории с временным ограничением скорости на магистрали до 80 км/ч появились планы по ее реконструкции. Специалисты провели анализ аварийности на трассе и выяснили, что большинство ДТП происходят из-за плохой навигации, особенно это касается участков с новыми развязками, всего их 14. Как пояснил замруководителя ЦОДД Александр Евсин, вместо так называемых «клеверных развязок» на съездах с МКАД начали строить системы эстакад, но они довольно запутанные, из-за чего водители вынуждены отвлекаться на навигаторы или искать указатели. Именно это приводит к авариям.

Исправить ситуацию можно с помощью дополнительных знаков либо новой разметки, а в некоторых случаях, возможно, придется проводить и частичную реконструкцию, рассказал "Ъ FM" заместитель главы ЦОДД Александр Евсин: «Речь идет об изменении дорожных указателей, то есть они должны быть, прежде всего, большими и информативными. Должны быть не просто стрелки, указывающие направление движения, но и предварительное уведомление, затем обозначение приближения к съезду и потом снова повтор указателя, что именно туда необходимо съезжать.

Сложилась такая ситуация, что масштабно изменились развязки, но люди до сих пор к этому не привыкли.

Необходимо и корректировать полосы, которые на них ведут, так, чтобы получился хорошо понятный именно прямой ход МКАДа и ответвления на тот или иной съезд. Это не сверхдорогая с точки зрения московского бюджета работа. Вместе с тем, это затратно, потому что необходимо ставить дополнительные П-образные опоры, на них навешивать указатели по полосности, причем желательно дистанционно управляемые. Ситуация с каждой развязкой очень индивидуальна. В некоторых местах будем предлагать и какие-то конструктивные меры. Но срок их реализации не зависит напрямую от ЦОДД, мы можем только порекомендовать».

МКАД традиционно считается самой аварийной дорогой в Москве. Из-за такого статуса нередко звучат предложения о том, чтобы изменить правила движения на кольце. Например, несколько лет назад ГИБДД предлагали разрешить в двух левых рядах разгоняться до 110 км/ч, а в крайнем правом — только до 80 км/ч.

Директор Центра исследований транспортных проблем мегаполисов Высшей школы экономики Константин Трофименко напоминает, что изначально МКАД задумывалась как транзитная трасса. Но со временем все изменилось, и до сих пор никто не может решить, как регулировать движение на магистрали. Впрочем, донастройка новых развязок не помешала бы, так же как и пересмотр скоростных лимитов, подчеркивает эксперт: «Кому-то нужно, грубо говоря, проехать из соседнего района, кто-то, действительно, едет транзитом. Огромнейшие перегрузки возникают на МКАДе не только в час пик в будние дни, но и выходные. Очень сложные новые развязки, большое количество точек пересечения транспортных потоков.

То есть налицо громаднейший клубок инженерных и организационных проблем.

Вместе с тем, с инженерной точки зрения все равно эти развязки с направленными съездами — это более технически прогрессивное сооружение, нежели "клеверные". Да, они непривычные, но, наверное, здесь надо в первую очередь работать с информационной, навигационной составляющей. Если бы у нас существовала интеллектуальная развитая система, которая управляла бы транспортными потоками, то, наверное, я бы строил историю в таком адаптированном режиме, то есть в будние дни разрешенная скорость была одной, ночью — другой. Но пока такого не будет, продолжатся конфликты между разными потоками, потому что одним нужно быстрее ехать, а другим, например, повернуть направо».

По данным столичной мэрии, новые развязки на МКАД позволили снизить загруженность трассы в среднем на 20-30%. В 2021 году власти начнут реконструкцию еще четырех участков — Алтуфьевского и Осташковское шоссе, а также улиц Липецкая и Верхние Поля. Но сейчас заторы на МКАД возникают именно там, где идет ремонт, отмечает председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин: «Это касается всей Москвы. Но, например, в Западном округе это полный кошмар: сплошные стройки, ремонты, конца и края которым не видно. Это уже много лет продолжается. Наверное, это пунктик "нынешней власти" — постоянно что-то делать, что-то строить. Как только что-то закончилось, начинаются новые работы, но ведь надо давать людям отдыхать от этих забот. Но мы с вами процесс этот не остановим, потому что за ним, скажем так, стоит большой коммерческий интерес».

Между тем, замглавы ЦОДД Александ Евсин также предложил активнее вводить знаки, на которых указана рекомендованная скорость движения. По его мнению, такие указатели автомобилисты будут воспринимать доброжелательнее, нежели ограничивающие знаки.

Владислав Викторов