Шумовая разметка на МКАД не нашла своего автора

В ЦОДД выясняют, откуда на МКАД появилась так называемая шумовая разметка. Новая маркировка была нанесена относительно недавно и продублирована дорожным знаком об ограничении скорости до 80 км/ч. Привычный для москвичей скоростной режим на кольце — 100 км/ч. Такое нововведение быстро спровоцировало волну возмущения среди столичных водителей. Резонанс докатился и до ЦОДД. Оказалось, что там о шумовой разметке ничего не знают. С подробностями — Яна Лубнина и Александра Козлова.

В середине недели в соцсетях и на автомобильных форумах стали появляться видео и фотографии с новыми дорожными знаками на МКАД. На снимках видно, что на Московской автомобильной кольцевой дороге установлены знаки «неровная дорога» и ограничение скорости «80», а сразу после них размещены камеры контроля. Водители сопровождали ролики гневными комментариями о том, что такие знаки стоят на нескольких участках МКАД, как будто специально для сбора штрафов.

Действительно, перестроиться на так называемой шумовой разметке непросто, поэтому многие нарушали правила и теперь рискуют получить «письма счастья». Руководители Центра организации дорожного движения утверждают, что ничего об этом не знали, и теперь разыскивают таинственного автора разметки. Более того, в ЦОДД пообещали убрать каверзную маркировку и назвали ее «гаишным подходом». Дорожные работники, по всей видимости, недопоняли свою задачу, признал в беседе с “Ъ FM” замглавы ЦОДД, начальник ситуационного центра Александр Евсин: «Цель этих 80 км/ч, естественно, не в сборе денег, вообще речь не об этом. Это следствие того, что даны поручения снижать аварийность. И сотрудники управления по организации дорожного движения, не понимая, что происходит в реальности на МКАД, просто сделали, грубо говоря, для галочки работы. В том месте, где была серия ДТП, выделили 80 км и еще нарисовали шумовую полосу. Все это усугубляется еще автоматизированным контролем. Это совершенно неправильно, потому что просто создается проблема для водителей».

Возможно, что ЦОДД просто не имел права наносить такую разметку на МКАД и теперь, ввиду широкого резонанса, решил сделать шаг назад, говорит депутат Госдумы, член комитета по транспорту и строительству Дмитрий Ионин: «Даже теоретически никто не мог пойти и сделать там разметку. Конечно, это могут какие-то быть дорожные службы, не подчиненные напрямую ЦОДД, но имеющие, допустим, какие-то контрактные обязательства. В теории это могут быть какие-то подрядчики Росавтодора, но на практике они все равно это будут согласовывать со столичными властями.

ЦОДД — ответственная структура, поэтому, видимо, какая-то странная недоработка конкретных должностных лиц. Вряд ли в Москве существуют подпольные партизаны, которые делают шумовые разметки по ночам и считают это делом своей жизни».

В ЦОДД пообещали убрать шумовую разметку на МКАД в ближайшее время. Но, несмотря на то, что в самом Центре организации движения признали ошибку, штрафы автомобилистам все равно придется заплатить, уверен адвокат общественного движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько: «Я думаю, оспорить шансов нет, потому что именно в момент фиксации нарушения оно было таковым. Висел знак, было ограничение, и если скорость была превышена в зоне его действия, то, соответственно, здесь штраф совершенно справедливый. Тем более что камере абсолютно все равно, есть ли какая-то угроза: она фиксирует скорость автомобиля, после чего выписывается штраф, исходя из того, что превышен установленный лимит».

Штраф за неправильное перестроение варьируется от 500 до 1,5 тыс. руб., а за превышение скорости доходит до 2,5 тыс. руб.

В ЦОДД заявили, что, скорее всего, шумовой разметкой на МКАД занималось одно конкретное ведомство Центра организации дорожного движения, однако какое именно, не уточнили.