«Король Лев» в новом формате нашел отклик у россиян

«Король Лев» вошел в тройку самых кассовых фильмов в российском прокате. Картина собрала более 2,5 млрд руб. с момента премьеры в середине июля, обогнав фильм «Мстители: Финал». Больше «Короля Льва» за всю историю собрали только «Аватар» и «Движение вверх». Во всем мире ремейк известного мультфильма побил еще один рекорд — в середине августа он стал самым кассовым среди анимационных фильмов, собрав $1,5 млрд. До того лидерство принадлежало «Холодному сердцу».

Если смотреть на сборы «Короля Льва» не только по России, но и по СНГ, то рейтинг будет чуть ниже, отметил пиар-менеджер компании Walt Disney в России и СНГ Игорь Потапов: «Статистика создавалась на основании данных систематизированной системы ЕИАИС. Наши собственные данные от них отличаются: если смотреть на сборы России и СНГ, то там “Мстители” пока остаются впереди. Сборы этого фильма на 29 августа составили 2,98 млрд, “Короля Льва” же — 2,92 млрд руб. То есть разрыв между фильмами примерно 60 млн».

Создатели «Короля Льва» не стали слишком далеко отходить от оригинала — они оставили прежней фабулу и образы рисованных животных, но добавили им реалистичности, а также перезаписали хиты с современными звездами, в том числе с Бейонсе и Дональдом Гловером. Секрет успеха «Короля Льва», с одной стороны, в ориентации на широкую аудиторию, а с другой — в высококачественной графике, считает кинообозреватель газеты «Известия» Николай Корнацкий: «Он собрал практически все сегменты аудитории кинотеатров — это и ностальгирующее старшее поколение, которое смотрело фильм еще в 90-е годы на кассетах, и среднее, которое застала эта волна, и современное, которое, может быть, даже и не видело фильм, но которое привлекла абсолютно революционная технология, то есть то, как этот фильм был снят. Насколько я понимаю, это первый фильм в истории, где полностью имитирована реальная картина. Это анимированный фильм, который смотрится как документалка канала Discovery, где животные, абсолютно неотличимые от реальных, поют, танцуют, разговаривают».

«Королю Льву» удалось добиться рекордных сборов во многом благодаря удачной пиар-компании, отметил главный редактор портала Filmz.ru Александр Голубчиков: «Несмотря на все, что говорили об этой картине, был создан так называемый must see-эффект, когда зритель, во что бы то ни стало, должен был посмотреть это сам, оценить и высказать свое мнение. Посмотрим, как это будет работать дальше, но думаю, что такого результата, как у “Короля Льва”, удастся добиться очень не скоро».

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