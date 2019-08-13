«Короля Льва» увековечили в истории анимации

Ремейк «Короля Льва» стал самым кассовым мультфильмом в истории. Он собрал в мировом прокате более $1,3 млрд. Лента вышла на экраны в начале июля. Сюжет новой версии не отличается от оригинала, правда, нарисованных животных оживили с помощью компьютерной графики. Мультфильм получил неоднозначные отзывы зрителей и критиков и все равно побил рекорд. В чем причины успеха ремейка? Об этом — Яна Лубнина и Елена Иванова.

Оригинальный мультфильм «Король Лев» вышел на экраны в 1994году -и сразу снискал любовь зрителей. Историю львенка Симбы называли «Гамлетом в африканской саванне». Лента собрала в прокате почти $1 млрд, что для рисованного мультфильма по тем временам стало небывалым успехом. Создатели ремейка решили не менять знакомую историю. Вместо этого фильму добавили реалистичности и перезаписали хиты с современными звездами, например, Бейонсе и Дональдом Гловером.

Ремейк «Короля Льва» ждали многие, но далеко не всех он обрадовал. Фильм называли скучным и безэмоциональным. Больше всего досталось компьютерным героям, которые выглядят как настоящие африканские звери. Нового «Короля Льва» зрители сравнили с передачей National Geographic и недоумевали, как столь реалистичные животные могут испытывать человеческие эмоции. К мультфильму осталось много вопросов, атмосферу оригинала создатели передать не смогли, отмечает редактор сайтов kino-teatr.ru и «Искусство кино» Алексей Филиппов: «Когда показывают животных, которые ведут себя и отчасти размышляют как животные, вся человеческая подоплека, культурный бэкграунд, который к этому подсоединяется, смотрится более спорно. Мюзикл подразумевает определенную условность, реализм и условность тут плохо бьются во всех смыслах.

Есть ли у “Короля льва” какие-то художественные качества, которые позволят его вспоминать через несколько лет? Честно говоря, я бы поставил на то, что к концу года уже никто про него не вспомнит».

Возможно, во многом благодаря спорам мультфильм получил такое внимание зрителей. Да и новые технологии критиковали не все: говорили, что так фильм помогает привлечь внимание к проблемам экологии. Кроме того, здесь могла сработать знакомая стратегия компании Disney — выпускать ремейки спустя 25-30 лет после выхода оригинала. Люди, которые увидели «Короля Льва», еще будучи маленькими, теперь могут взять в кинотеатр своих детей, чтобы показать им полюбившуюся историю. Продвижение мультфильма было масштабным, резюмирует главный редактор портала Filmz.ru Александр Голубчиков: «Несмотря на все, что говорили об этой картине, был создан так называемый массовый эффект, то есть зритель во что бы то ни стало должен был посмотреть это сам, оценить и высказать какое-то мнение. Этого эффекта удалось добиться, посмотрим, как это будет работать дальше, но думаю, что повторить успех “Короля Льва” удастся очень нескоро».

Чем удивил ремейк "Короля Льва" Читать далее

«Король Лев» — не единственный ремейк, который в этом году собрал больше $1 млрд. Такого же успеха в прокате добился «Аладдин» Гая Ричи. В планах студии Disney новые версии мультфильмов «Мулан» и «Русалочка». Ставка на знакомые с детства сюжеты понятна и, как говорят критики, почти беспроигрышна. Вопрос только в том, как скоро зрители устанут ностальгировать и захотят увидеть на экране новые, оригинальные идеи.

Предыдущий рекорд по кассовым сборам мультфильмов принадлежит также студии Disney. $1,2 млрд в прокате заработала лента «Холодное сердце». Она вышла на экраны шесть лет назад.