«Король Лев» стал самым кассовым фильмом 2019 года в России

Сборы ремейка мультфильма Disney «Король Лев» составили более 2,55 млрд руб. в России, говорится в сообщении Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС). Фильм установил рекорд по кассовым сборам в России в текущем году. Он стал третьим по сборам за всю историю российского кинопроката, собрав больше фильма «Мстители: Финал» (заработал в России 2 млрд руб.).

Первые два места в рейтинге самых кассовых фильмов в российском прокате занимают «Аватар» (3,5 млрд руб.) и «Движение вверх» (почти 3 млрд руб.).

«Король Лев» — ремейк мультфильма, который вышел на экраны в 1994 году. В мировом прокате ремейк собрал более $1,3 млрд.

Как ремейк мультфильма оценивают зрители и критики — в материале “Ъ” «Король Лев» поставил на реалистичность».