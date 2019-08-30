Даниила Кена сняли с выборов из-за его публикации об обвинении в реабилитации нацизма

Городской суд Санкт-Петербурга отозвал регистрацию кандидата в муниципальные депутаты у Даниила Кена, баллотировавшего в совет МО «Светлановское». Причиной тому стали якобы агитационный пост, содержащий нацистскую символику и часть предвыборной программы, «разжигающая социальную рознь по признаку должностного положения».

Господин Кен разместил в своих соцсетях фотографию листовки, которую якобы подготовило «Общество патриотов Ленинграда». В ней сказано, что в организацию обратился некий ветеран ВОВ Смирнов Геннадий Валентинович (по факту умерший шесть лет назад), указавший, что кандидат реабилитирует нацизм.

Второй причиной для отзыва регистрации стал пост, в котором ответчик заявил, что судью Николаеву, ранее отказавшую ему в регистрации, «посадят в тюрьму, а доступ на выборы будет открыт для всех».

Даниил Кен отметил в своем аккаунте в Twitter, что в течение пяти дней он подаст апелляцию. Кроме того, агитацию он прекращать не собирается.