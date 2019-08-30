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Фото: MINI

MINI модернизировала гибридный Countryman

Компания MINI представила модернизированный кроссовер Cooper S E Countryman All4.

Автомобиль оснащен 224-сильной бензо-электрической силовой установкой, в которую входят 136-сильный 1,5-литровый турбомотор и 88-сильный электродвигатель, а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Аккумулятор на 10 кВт/ч обеспечивает запас хода на электротяге до 57 км.

Напомним, ранее BMW показала обновленный гибридный компактвэн 225xe Active Tourer, силовую установку которого заимствовал MINI Cooper S E Countryman All4.

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