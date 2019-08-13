BMW рассекретила гибридный компактвэн 225xe Active Tourer

Компания BMW показала обновленный гибридный компактвэн 225xe Active Tourer, сообщает немецкий автопроизводитель.

Автомобиль оснащен 224-сильной бензо-электрической силовой установкой, в которую входят 136-сильный 1,5-литровый турбомотор и 88-сильный электродвигатель, а также 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Аккумулятор на 10 кВт/ч обеспечивает запас хода на электротяге до 57 км. Компактвэн получил систему выбора режимов движения (Sport, Comfort, Eco Pro) и работы силовой установки (Auto eDrive, Max eDrive, Save Battery).

Напомним, ранее появилась информация, что BMW откажется от семейства 2-Series — компактвэны 2-Series Active Tourer и 2-Series Gran Tourer будут сняты с производства по окончании жизненного цикла.