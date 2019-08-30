Министр с черным поясом

Министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии назначили тренера по таэквон-до Александра Варшавского. К исполнению своих обязанностей он приступит с 1 сентября. Ранее возглавлявшая это ведомство профессиональная гонщица Наталья Гольцова, перешедшая на работу в администрацию президента России считает, что новому министру из Москвы, где нет проблем с выделением финансов, будет непросто в поиске средств для развития спорта в республике. Эксперты ждут от нового руководителя ведомства активного привлечения федеральных средств, инвестиций и эффективного продвижения республики.

Указ о назначении Александра Варшавского глава республики Александр Бречалов подписал 30 августа. К исполнению своих обязанностей новый руководитель ведомства приступит с 1 сентября. Ранее господин Варшавский возглавлял некоммерческую организацию «Московская школа таэквон-до», он является мастером спорта международного класса и заслуженным тренером России, обладателем черного пояса, на прошлой неделе он сдал на седьмой дан. Имеет два диплома о высшем образовании по экономике и физической культуре.

Судя по данным из открытых источников, господин Варшавский до настоящего времени не имел опыта государственной службы и какого-либо отношения к Удмуртии. По данным «Спарк-Интерфакс», он был одним из учредителей малоизвестных АНО «Гражданская инициатива» и АНО Центр политического анализа и социальных исследований.

Как сообщили в пресс-службе министерства, комментарий нового руководителя ведомства можно будет получить лишь после того, как он вступит в должность.

Напомним, занимавшую этот пост с декабря 2017 года Наталью Гольцову освободили от должности 14 июня 2019 года. Она покинула пост в связи со сменой места работы. В разговоре с корреспондентом “Ъ-Удмуртия” она сообщила, что перешла в администрацию президента России на должность начальника управления контрольного департамента. Отметим, что госпожа Гольцова тоже являлась профессиональной спортсменкой, она занималась автогонками, являясь руководителем и тренером «Школы гонщика Goltsova-Racing».

Комментируя назначения нового министра она отметила, что господину Варшавскому необходимо будет работать в режиме многозадачности для того, чтобы исключить в республике развитие лишь какого-то одного вида спорта. При этом она подчеркнула, что важно делать ставки на детский спорт, поскольку основная задача, поставленная президентом страны, – это достижение 55% систематически занимающихся физкультурой и спортом.

По мнению Натальи Гольцовой, новому министру будет непросто в поиске средств для развития спорта в республике. «Москва не борется за финансы, там бюджет профицитный, не как у нас в Удмуртии дефицитный. Тут мало того, что надо развивать, тут надо сначала найти ресурсы. Это будет одной из основных сложностей. Также нужно будет продолжить все то, что было начато мной и моим предшественником, и не просто продолжать, но и выводить на новый уровень. Это тоже достаточно сложная задача»,— считает экс-министр.

Председатель комиссии Госсовета Удмуртии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова отметила, что помимо активного привлечения федеральных средств от нового министра ждут активного участия республики во всех федеральных программах, эффективного продвижения республики и привлечения инвестиций. «Самое главное, учитывая ошибки предыдущих руководителей, очень хотелось бы, чтобы министерство, которое объединяет в себе разные направления, это и физическая культура, и спорт, и молодежная политика, чтобы ни одно из этих направлений не было первостепенным или второстепенным, чтобы акценты в деятельности были расставлены верно. Также сейчас начнется формирование бюджета на будущий год, хотелось бы чтобы по этим отраслям тоже было понимание»,— отметила госпожа Ишматова.

Оксана Мымрина