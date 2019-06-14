Министр по физической культуре Удмуртии покинула пост

Министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Наталью Гольцову освободили от должности. Соответствующий указ подписан 14 июня, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Госпожа Гольцова покинула пост в связи со сменой места работы. В разговоре с корреспондентом “Ъ-Удмуртия” она сообщила, что переходит в администрацию президента России, не назвав конкретную должность.

Напомним, что Наталью Гольцову назначили на пост министра в декабре 2017 года. Она стала победителем открытого конкурса на замещение вакантной должности. Ранее министром по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии был Игорь Краснов. Прежде госпожа Гольцова была тренером автономного учреждения Удмуртии «Школа высшего спортивного мастерства».