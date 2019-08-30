Google раскрыла хакерскую атаку на iPhone

Эксперты по безопасности Google обнаружили «неизбирательную» хакерскую атаку, которая была нацелена на iPhone в течение как минимум двух лет — были использованы веб-сайты для внедрения вредоносного программного обеспечения для доступа к фотографиям, местоположениям пользователей и другим данным, сообщает AFP.

Эксперты группы безопасности Google Project Zero не назвали взломанные сайты, но оценили, что их посещают тысячи посетителей в неделю. После установки вредоносное программное обеспечение «в основном предназначалось для кражи файлов и загрузки данных о местоположении в реальном времени», оно получало доступ к зашифрованным мессенджерам, таким как Telegram, WhatsApp и iMessage.

По словам экспертов, большинство обнаруженных уязвимостей было обнаружено в веб-браузере Safari, они находились практически во всех операционных системах от iOS 10 до текущей версии iOS 12. Google предупредила Apple об атаках в феврале, Apple впоследствии выпустила исправление безопасности для iOS 12.1.

Напомним, Apple представит новые iPhone 10 сентября — компания официально объявила дату презентации новых гаджетов. По традиции она пройдет в начале осени в Театре имени Стива Джобса в Купертино. Apple разослала журналистам приглашения на презентацию.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Apple определилась с самопрезентацией».