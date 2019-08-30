Россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков

Минэкономики подготовило поправки, которые обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику. “Ъ” удалось ознакомиться с разработанными ведомством поправками в законы о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ) и «О микрофинансовой деятельности».

По сути, речь идет о списании кредита — долги физлиц перепродаются в среднем за 2,8% их размера. При этом гражданин сможет и позднее выкупить долг у его покупателя с дисконтом. Отмечается, что законопроект может «серьезно облегчить жизнь» добросовестным должникам, которые из-за трудной жизненной ситуации оказались «неспособны далее исполнять свои обязательства».

В Минэкономики отказались от комментариев. В Минюсте сказали, что законопроект не получали, позиция «будет сформирована после его поступления в установленном порядке».

Подробнее о предложении — в материале “Ъ” «Отпущение долгов».