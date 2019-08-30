В больнице скончался пострадавший при пожаре на заводе «Красное Сормово»

В нижегородском ожоговом центре скончался пострадавший при пожаре на строящемся сухогрузе «Красного Сормова» 28 августа, сообщили “Ъ-Приволжье” в пресс-службе правительства Нижегородской области. Таким образом, число погибших в результате происшествия выросло до трех человек. Семьям погибших будет выплачено по 200 тыс. руб. из резервного фонда правительства региона. Также по 700 тыс. руб. родственникам выплатит завод «Красное Сормово».

Напомним, происшествие случилось 28 августа. Пожар начался в результате «вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства». Площадь возгорания составила всего 5 кв. м. Двое сотрудников погибли сразу, одного пострадавшего срочно доставили в ожоговый центр. Приволжским следственный управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Анастасия Еремина