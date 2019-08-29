«Красное Сормово» выплатит семьям погибших сотрудников по 700 тыс. рублей

Семьи сотрудников завода «Красное Сормово», погибших при пожаре на строящемся сухогрузе проекта RSD59, получат по 700 тыс. руб. компенсации от предприятия. Генеральный директор завода Михаил Першин выразил родственникам погибших глубокие соболезнования, сообщает пресс-служба завода.

“Ъ-Приволжье” направил запрос в правительство региона, чтобы узнать, будут ли выплачивать компенсации из бюджета пострадавшему и семьям погибших.

Напомним, происшествие случилось 28 августа. Пожар начался в результате «вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства». Двое работников погибли, одного пострадавшего доставили в нижегородский ожоговый центр. Предприятие продолжает работать в штатном режиме. Приволжским следственный управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда.

Анастасия Еремина