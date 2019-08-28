ПО факту пожара с гибелью рабочих на «Красном Сормове» возбуждено уголовное дело

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по признакам нарушения требования охраны труда (ст. 143 УК РФ) после пожара на строящемся сухогрузе завода «Красное Сормово». Напомним, предварительно в результате происшествия утром 28 августа погибли двое сотрудников предприятия, еще один пострадал.
Как “Ъ-Приволжье” сообщили в пресс-службе «Красного Сормова», пожар произошел в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Площадь возгорания составила 5 кв. м. По предварительным данным можно сказать, что это нарушение техники безопасности.
Глава Нижегородской области Глеб Никитин прибыл на предприятие для проведения совещания с руководством завода и представителями экстренных служб. Он выразил соболезнования родным погибших и пострадавшего и поручил оказать им материальную помощь. По словам губернатора, предварительной причиной происшествия стали нарушения техники безопасности.