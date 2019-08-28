При пожаре на строящемся сухогрузе завода «Красное Сормово» погибли два человека

На строящемся сухогрузе проекта RSD59 завода «Красное Сормово» произошел пожар в результате вспышки кислорода в помещении носового подруливающего устройства. Пострадали три сотрудника судоверфи, двое из которых погибли. Об этом “Ъ-Приволжье” рассказали в пресс-службе предприятия. Пострадавшему оказывают помощь, он доставлен НИИТО. Создана специальная комиссия для установления обстоятельств происшествия.

Сообщение о возгорании поступило в нижегородское управление МЧС утром 28 августа в 8:21. Прибывшие на место пожарные подразделения обнаружили горение кабеля на площади 5 кв. м. Пожар полностью ликвидирован. В тушении было задействовано 42 человека и 12 единиц техники.

На «Красное Соромво» выехали следователи Приволжского следственного управление СК на транспорте для проведения доследственной проверки. Глава Нижегородской области Глеб Никитин также выехал на предприятие, там он проведет совещание с руководством завода и представителями спецслужб. Губернатор поручил министерству финансов и министерству социальной политики проработать вопрос об оказании материальной помощи семьям погибших и пострадавшему.

ПАО «Завод „Красное Сормово“» входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Предприятие основано в Нижнем Новгороде в 1849 году, к настоящему времени верфь построила свыше 2 тыс. судов гражданского флота и более 300 подводных лодок, включая атомные субмарины. По данным «СПАРК-Интерфакс», гендиректором предприятия является Михаил Першин. 57,26% принадлежат ООО «Группа компаний „Морские и нефтегазовые проекты“» (Нижний Новгород), 35% – АО «Объединенная судостроительная корпорация», 3,49% – Росимушеству, 3,66% – гражданам России. По итогам 2018 года при выручке в 8,2 млрд руб. чистая прибыль составила 345,5 млн руб.

Анастасия Еремина