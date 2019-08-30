Депутаты приняли отставку мэра Барнаула Сергея Дугина

Депутаты гордумы Барнаула в Алтайском крае единогласно удовлетворили заявление главы города Сергея Дугина о досрочной отставке по собственному желанию. Соответствующее решение принято на сессии думы в пятницу.

Вопрос о прекращении полномочий Сергея Дугина значился первым в повестке заседания. Заявление главы города поддержали все 36 депутатов, присутствующих на заседании.

Напомним, глава Барнаула Сергей Дугин подал заявление о досрочной отставке 15 августа. По словам экс-мэра, в ближайшее время он намерен отдохнуть, но у него «есть силы, желание, энергия трудиться и дальше на благо Алтайского края и Барнаула». После отставки Сергей Дугин получил знак «За вклад в развитие Барнаула».

В тот же день депутаты гордумы наделили временными полномочиями мэра первого заместителя градоначальника Вячеслава Франка, пока не будет избран новый глава города по итогам конкурса. Кандидатуру господина Франка предложил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Сергей Дугин занимал должность мэра Барнаула с 2015 года. В декабре 2017 года депутаты гордумы переизбрали его главой города. Он входит в президиум краевого отделения «Единой России».

Илья Галагуз