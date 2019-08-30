Президент Грузии считает нужным уменьшить зависимость от России

Грузии нужно стать менее экономически зависимой от России, заявила на международном форуме во Франции президент Грузии Саломе Зурабишвили. По ее словам, стране требуется «больше европейских инвестиций».

Госпожа Зурабишвили отметила, что Грузия стремится войти в Евросоюз. «Нам необходимо больше европейских инвестиций, больше туристов из Европы, больше европейских потребителей нашей продукции»,— уверена президент Грузии (цитата по «РИА Новости»).

Проблемы в отношениях России и Грузии Читать далее

Грузия и Россия не поддерживают дипломатические отношения с 2008 года. Они были разорваны по инициативе Тбилиси после признания Москвой суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

В июне 2019-го конфликт между странами усугубился. В Тбилиси прошла массовая акция протеста из-за того, что глава делегации российских депутатов Сергей Гаврилов временно занял кресло спикера грузинского парламента. Поздне ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» выступил с нецензурной бранью в адрес президента РФ Владимира Путина. С 8 июля Россия прекратила авиасообщение с Грузией.

О последствиях конфликта — в материале “Ъ” «В Грузии не хватает российских туристов».