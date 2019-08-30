Вы учите, вам зачтется

Рособрнадзор опубликовал для общественного обсуждения изменения в постановлении о государственной аккредитации вузов. Согласно изменениям, эксперты, выдающие аккредитацию, должны будут учитывать сведения о результатах оценки качества знаний выпускников, учитывать результаты университетов в международных рейтингах и исследованиях. Они также не смогут запрашивать у вузов документы, не включенные в перечень, установленный Рособрнадзором, и просить продублировать электронные документы в бумажном виде. Представители вузов отмечают некоторые недочеты, но в целом новшества оценивают положительно.

Согласно поправкам, теперь при проведении аккредитационной экспертизы экспертная группа должна будет учитывать сведения о результатах оценки качества знаний выпускников вузов, а срок действия аккредитации экспертов составит пять лет вместо нынешних трех. Для оценки отдельных образовательных программ Рособрнадзор будет привлекать экспертов, квалификация которых соответствует специальностям и направлениям подготовки на них. Экспертная группа также должна будет учитывать результаты вуза в международных исследованиях и рейтингах в сфере образования. Кроме того, теперь экспертная группа не сможет запрашивать у вуза документы и материалы, не включенные в перечень, установленный Рособрнадзором, а также документы в бумажном виде, если они уже размещены на официальном сайте или внутренних электронных системах вуза. При этом университет получит право в течение пяти дней после получения информации о выявленных нарушениях принять меры по их устранению.

В Рособрнадзоре пояснили “Ъ”, что постановление устанавливает порядок «учета сведений о независимой оценке качества подготовки обучающихся» и использования открытых данных об образовательных программах, а также сокращает документооборот при проведении аккредитационных экспертиз.

Представители вузов, опрошенные “Ъ”, оценивают изменения в системе аккредитации скорее положительно. По словам врио ректора Сибирского федерального университета Максима Румянцева, нововведения позволят университетам «быть более гибкими и мобильными при разработке и реализации образовательных программ». «Кроме того, отказ от бумажных носителей, даже частичный, должен привести к снижению бюрократии»,— говорит господин Румянцев.

В пресс-службе Дагестанского государственного университета заявили “Ъ”, что также скорее положительно относятся к изменениям, однако отметили, что «пять дней на исправление выявленных недочетов — это очень маленький срок». Ректор Башкирского государственного педагогического университета Салават Сагитов, напротив, отмечает, что пять дней — уже прогресс по сравнению с прежними правилами: «Ранее экспертная комиссия уезжала для принятия решения по вузу, и руководство не имело возможности даже узнать о собственных недоработках. Зачастую они были легко устранимы и в целом не снижали качества подготовки выпускников». Ректор Новосибирского гостехуниверситета НЭТИ Анатолий Батаев считает, что было бы лучше дать вузам «хотя бы десять дней», но и «за пять можно успеть исправить формальные недочеты»: «Раньше из-за них можно было просто не пройти аккредитацию, и из-за каких-то опечаток сотни студентов могли остаться без диплома».

Начальник управления организационно-административной политики Казанского федерального университета, эксперт Национального аккредитационного агентства в сфере образования Наталья Кармазина одобряет пятилетний срок действия аккредитации экспертов, но отмечает, что «в условиях быстроизменяющейся нормативной базы переаккредитация раз в три года заставляла эксперта всегда быть в тонусе, совершенствовать свои знания и владение нормативно-правовой документацией и возможными нюансами». «Если эксперт часто не выезжает на экспертизу, он может упустить какие-то важные моменты»,— добавляет госпожа Кармазина. Проректор по учебной работе РУДН Александр Ефремов, напротив, считает, что увеличение срока действия полномочий экспертов позволит им более эффективно работать, «не беспокоясь о необходимости повторной аттестации».

Начальник управления образовательных стандартов и программ МГТУ им. Н. Э. Баумана Татьяна Гузева отмечает, что пока «непонятен механизм учета при аккредитации вуза различных исследований — мониторингов, конкурсов, рейтингов»: «Мы знаем особенности составления рейтингов, особенно иностранных. Главный вопрос — как именно будут учитываться данные и как именно они будут влиять на аккредитацию российских вузов. Пока здесь больше вопросов, чем ответов». Ректор готовящегося к прохождению аккредитации Тамбовского госуниверситета Владимир Стромов заявил “Ъ”, что существующая система оценки эффективности вузов «слишком забюрократизирована», и выразил надежду на то, что нововведения Рособрнадзора позволят «существенно уменьшить объем предоставляемых документов». Проректор по учебно-методической работе РЭУ имени Плеханова Петр Карасев также отмечает некоторые недоработки в поправках: «В положении сделан акцент на результаты независимой оценки качества подготовки обучающихся, которые будут учитываться при проведении аккредитации. Однако сама процедура независимой оценки качества в настоящее время еще находится в стадии формирования и внедрения. Вопрос обеспечения готовности вузов к подобной работе пока остается открытым».

Напомним, дискуссия о пересмотре подходов к контролю за деятельностью вузов впервые развернулась после того, как в 2017 году Европейский университет в Санкт-Петербурге был лишен лицензии на ведение образовательной деятельности (восстановил лицензию в августе 2018 года). В мае прошлого года Рособрнадзор лишил госаккредитации Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка). После этого Ассоциация ведущих университетов России и ассоциация «Глобальные университеты», в которые входят 50 крупнейших вузов РФ, обратились к президенту Владимиру Путину с предложением скорректировать систему аккредитации.

Ксения Миронова