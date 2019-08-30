Южная Корея и Япония не хотят вместе идти в разведку США пока не удается помирить двух своих союзников в Азии

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал вчера Японию лицемерной страной, сообщив, что ждет от Токио шагов к прекращению стремительно раскручивающейся конфронтации. Последний на текущий момент виток конфликта начался неделю назад, когда власти Южной Кореи объявили о намерении не продлевать с Японией договор об обмене разведданными, который был одним из краеугольных камней трехстороннего американо-японо-корейского альянса. Представители Пентагона заявили, что это «застало их врасплох», и попросили Сеул сосредоточиться на противостоянии с Китаем и КНДР, но понимания не нашли. Вчерашняя встреча замминистров иностранных дел двух американских союзников в Азии также не принесла результата: стороны разошлись, убежденные в своей правоте.

На вчерашней встрече с членами правительства Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что использование Токио экономических рычагов давления в политических спорах совершенно недопустимо. «Вместо того чтобы признать свою вину в многочисленных преступлениях против корейского народа и других народов Азии, Япония продолжает искажать историю и не проявляет ни малейших признаков раскаяния,— заявил он.— Мы используем наложенные на нас ограничения для того, чтобы вывести корейскую экономику на новый уровень». Позицию Токио он назвал лицемерной.

Напомним, 4 июля Япония ограничила экспорт в Корею трех продуктов химической промышленности, критически важных для производства микроэлектроники. Это было сделано в ответ на решение Верховного суда Южной Кореи, который потребовал от Токио выплатить компенсации жертвам оккупации полуострова Японией в 1910–1945 годах. По мнению Токио, это совершенно незаконный шаг, так как все возможные компенсации были уже выплачены к 1965 году, когда две страны подписали договор о нормализации отношений. В Сеуле же считают, что тогда были урегулированы отношения между странами, но это не мешает частным лицам добиваться других компенсаций.

2 августа Кабинет министров Японии одобрил удаление Южной Кореи из списка стран, к которым применяется режим наибольшего благоприятствования в торговле. 28 августа решение вступило в силу, и это значит, что теперь японским фирмам надо получать разрешения на экспорт в Южную Корею 1120 наименований высокотехнологичной продукции, которые ранее можно было поставлять без ограничений.

В свою очередь 22 августа Южная Корея объявила, что не намерена продлевать соглашение с Японией об обмене разведывательными данными — критически важный для американо-японо-корейского альянса документ. Соглашение, срок действия которого истекает в конце ноября, оставит Токио без информации относительно происходящего в КНДР и Китае, в зоне ответственности южнокорейского участка разведки.

Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва сообщила, что разрыв соглашения об обмене разведданными не затронет американо-корейский военный союз, но американские официальные лица с этим не согласны. Заместитель главы Пентагона Рэндалл Шрайвер, курирующий азиатско-тихоокеанское направление, раскритиковал решение как наносящее вред коллективной обороне и призвал Сеул передумать. «США многократно указывали господину Муну на то, что это решение окажет крайне негативное воздействие не только на его двусторонние отношения с Японией, но и на интересы США в регионе,— заявил он.— Выиграют от этого лишь наши конкуренты». Господин Шрайвер также уточнил, что это решение Сеула застало его врасплох: своего главного союзника Южная Корея предупредить не посчитала нужным.

Вчера в Сеуле состоялась встреча заместителей министров иностранных дел Южной Кореи и Японии Ким Юн Ханя и Кэндзи Канасуги, на которой стороны попытались как-то урегулировать конфликт. Закончилась она безрезультатно: судя по официальным заявлениям сторон, дипломаты просто высказали друг другу известные позиции и разошлись. «Две стороны имеют противоположные взгляды,— заявил господин Ким по итогам встречи.— Япония считает, что Сеул должен отменить решение Верховного суда Кореи по поводу дополнительных выплат, но мы так не считаем». Разрыв соглашения об обмене разведданными, по его словам, является в данном случае естественным, так как «доверие между странами было утрачено». Теперь представители Сеула планируют попытаться убедить мир в своей правоте на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Кризис в отношениях между Сеулом и Токио свидетельствует о падении роли США в регионе, полагает директор азиатской программы Московского центра Карнеги Александр Габуев. «Если при (предыдущем американском президенте.— “Ъ”) Бараке Обаме конфликты между Японией и Южной Кореей Соединенным Штатам удавалось как-то урегулировать, то при Дональде Трампе эта функция утрачена,— сообщил эксперт “Ъ”.— Вдобавок Вашингтон теперь требует от союзников занимать более жесткую позицию в отношении Китая, наносящую ущерб их же интересам».

Михаил Коростиков