Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины

Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров. Согласно структуре правительства, в него вошли 15 министров и 2 вице-премьера. Господин Гончарук предложил оставить министра внутренних дел Арсена Авакова и министра финансов Оксану Маркарову, остальные в правительстве — новички. Депутаты поддержали представленные кандидатуры и утвердили новый состав Кабинета министров Украины:
Рада также утвердила по представлению президента Владимира Зеленского министром иностранных дел Вадима Пристайко, министром обороны Андрея Загороднюка, генпрокурором Руслана Рябошапку, главой СБУ Ивана Баканова.
О том, как на Украине подбирают новое правительство, читайте в материале “Ъ” «''Слуга народа'' ищет премьера».
просмотров: 247551
просмотров: 119403
просмотров: 107394
просмотров: 79269
просмотров: 65527