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Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины

Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров. Согласно структуре правительства, в него вошли 15 министров и 2 вице-премьера. Господин Гончарук предложил оставить министра внутренних дел Арсена Авакова и министра финансов Оксану Маркарову, остальные в правительстве — новички. Депутаты поддержали представленные кандидатуры и утвердили новый состав Кабинета министров Украины:

  • вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Дмитрий Кулеба;
  • вице-премьер, министр цифровой трансформации — Михаил Федоров;
  • министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства — Тимофей Милованов;
  • министр финансов — Оксана Маркарова;
  • министр энергетики и защиты окружающей среды — Алексей Оржель;
  • министр инфраструктуры — Владислав Криклий;
  • министр развития общин и территорий — Алена Бабак;
  • министр образования и науки — Анна Новосад;
  • министр здравоохранения — Зоряна Скалецкая;
  • министр культуры, молодежи и спорта — Владимир Бородянский;
  • министр социальной политики — Юлия Соколовская;
  • министр внутренних дел — Арсен Аваков;
  • министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц — Оксана Коляда;
  • министр Кабинета министров — Дмитрий Дубилет;
  • министр юстиции — Денис Малюська.

Рада также утвердила по представлению президента Владимира Зеленского министром иностранных дел Вадима Пристайко, министром обороны Андрея Загороднюка, генпрокурором Руслана Рябошапку, главой СБУ Ивана Баканова.

О том, как на Украине подбирают новое правительство, читайте в материале “Ъ” «''Слуга народа'' ищет премьера».

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