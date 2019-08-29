Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины

Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров. Согласно структуре правительства, в него вошли 15 министров и 2 вице-премьера. Господин Гончарук предложил оставить министра внутренних дел Арсена Авакова и министра финансов Оксану Маркарову, остальные в правительстве — новички. Депутаты поддержали представленные кандидатуры и утвердили новый состав Кабинета министров Украины:

вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции — Дмитрий Кулеба;

вице-премьер, министр цифровой трансформации — Михаил Федоров;

министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства — Тимофей Милованов;

министр финансов — Оксана Маркарова;

министр энергетики и защиты окружающей среды — Алексей Оржель;

министр инфраструктуры — Владислав Криклий;

министр развития общин и территорий — Алена Бабак;

министр образования и науки — Анна Новосад;

министр здравоохранения — Зоряна Скалецкая;

министр культуры, молодежи и спорта — Владимир Бородянский;

министр социальной политики — Юлия Соколовская;

министр внутренних дел — Арсен Аваков;

министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц — Оксана Коляда;

министр Кабинета министров — Дмитрий Дубилет;

министр юстиции — Денис Малюська.

Рада также утвердила по представлению президента Владимира Зеленского министром иностранных дел Вадима Пристайко, министром обороны Андрея Загороднюка, генпрокурором Руслана Рябошапку, главой СБУ Ивана Баканова.

О том, как на Украине подбирают новое правительство, читайте в материале “Ъ” «''Слуга народа'' ищет премьера».